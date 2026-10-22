Tái cấu trúc doanh nghiệp: Khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển bền vững

Ngày 22/10, tại TP.HCM, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn "Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh mới", với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Quang cảnh Diễn đàn “Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh mới”.

Tái cấu trúc từ chiến lược đến quản trị

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, những biến động của kinh tế toàn cầu, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, việc điều chỉnh chính sách thương mại, chuyển đổi số và yêu cầu phát triển bền vững đang làm thay đổi phương thức kinh doanh, đặt ra những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp.

Theo ông Phòng, doanh nghiệp cần chủ động tái cấu trúc, xây dựng năng lực dài hạn, rà soát mô hình hoạt động, xác định rõ giá trị cốt lõi, lợi thế cạnh tranh và mức độ phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

Về chiến lược và mô hình kinh doanh, doanh nghiệp không thể chỉ tập trung tăng doanh thu hay mở rộng quy mô mà cần xác định rõ vị thế trong chuỗi giá trị, đồng thời nâng cao tỷ lệ giá trị nội địa.

Về quản trị và tài chính, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát dòng tiền, chú trọng hiệu quả kinh doanh thực chất thay vì phụ thuộc quá mức vào tài sản bảo đảm.

Về công nghệ và nguồn nhân lực, doanh nghiệp không nhất thiết phải đầu tư công nghệ dàn trải mà cần tập trung vào những khâu mang lại hiệu quả cao nhất. Chuyển đổi số cần trở thành công cụ chiến lược, giúp đổi mới phương thức quản trị, tối ưu hóa hoạt động và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Cùng với đó, nguồn nhân lực cần có tư duy dữ liệu, khả năng thích ứng, năng lực quản trị rủi ro và hiểu biết về thị trường quốc tế.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI phát biểu tại Diễn đàn.

Việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa, các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức tài chính cũng góp phần thúc đẩy chia sẻ công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực.

"Tái cấu trúc trong bối cảnh mới không phải là giải pháp tình thế ngắn hạn, mà là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. Doanh nghiệp cần chủ động đổi mới từ mô hình kinh doanh, công nghệ đến tư duy quản trị", ông Phòng nhấn mạnh.

Khơi thông dòng vốn tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, cho biết hoạt động cung ứng vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM ghi nhận những chuyển biến tích cực trong 9 tháng đầu năm.

Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt khoảng 1.276.000 tỷ đồng, chiếm 22% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn, tăng khoảng 10% so với năm 2025. Bên cạnh tín dụng truyền thống, dư nợ cho thuê tài chính đạt khoảng 37.000 tỷ đồng, tăng 11,35%, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc, tài sản cố định và đổi mới công nghệ.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2.

Theo ông Lệnh, ngành ngân hàng triển khai nhiều chương trình tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có gói tín dụng ưu đãi quy mô 407.000 tỷ đồng, với lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1% so với lãi suất cho vay thông thường. Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại TP.HCM đã giải ngân 464.000 tỷ đồng cho hơn 167.000 khách hàng, đạt khoảng 78,6% tổng quy mô chương trình.

Về điều hành lãi suất, ngành ngân hàng triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%; đồng thời giảm 0,5% lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên nhằm giảm chi phí vốn đầu vào, tạo dư địa hạ lãi suất cho vay.

Theo ông Lệnh, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát là những yếu tố quan trọng giúp chính sách tiền tệ phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, ngành ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cho vay, triển khai các phương thức cấp tín dụng như cho vay điện tử, cho vay dựa trên dòng tiền và thẩm định phương án sản xuất, kinh doanh.

"Để tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn ưu đãi, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần chủ động thay đổi tư duy quản trị. Doanh nghiệp phải minh bạch hóa thông tin tài chính, nâng cao chất lượng công tác kế toán, kiểm toán và sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu hoạt động với các tổ chức tín dụng", ông Lệnh cho biết.

Theo ông Lệnh, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với cơ quan thuế, hải quan trong chia sẻ dữ liệu, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Việc hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Ngành ngân hàng TP.HCM duy trì các kênh đối thoại với doanh nghiệp thông qua Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, phối hợp với Sở Công Thương và chính quyền địa phương để trao đổi thông tin, tư vấn chính sách và tiếp nhận kiến nghị. Đồng thời, ngành ngân hàng tiếp nhận phản ánh về nhu cầu vốn từ các hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan kinh tế địa phương.

Các kênh tiếp nhận thông tin, trong đó có đường dây nóng và địa chỉ trực tuyến, giúp cơ quan quản lý nắm bắt nhu cầu, khó khăn của doanh nghiệp, từ đó kịp thời xem xét và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tiếp cận vốn.