Tái bảo hiểm Hà Nội (PRE) báo lãi 9 tháng đạt 221 tỷ đồng, lợi nhuận quý 3 đi lùi

Lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng, quý 3 sụt giảm do chi phí bồi thường

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (mã chứng khoán PRE) cho thấy sự phân hóa giữa kết quả lũy kế và quý gần nhất. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt gần 2.939 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bảo hiểm tài sản đóng góp gần 1.253 tỷ đồng và bảo hiểm kỹ thuật ghi nhận gần 589 tỷ đồng. Phí nhượng tái bảo hiểm ở mức hơn 1.291 tỷ đồng, tăng 26%. Sau khi cộng trừ các khoản mục, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 1.569 tỷ đồng, tăng 20%.

Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 20%, ghi nhận hơn 1.443 tỷ đồng. Chi bồi thường đạt hơn 1.024 tỷ đồng, tăng 31% do sự gia tăng bồi thường ở nhóm bảo hiểm con người, bảo hiểm thân tàu và năng lượng. Khoản dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm tăng gấp 14 lần lên hơn 423 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 125 tỷ đồng, tăng 25%. Ở mảng tài chính, doanh thu đạt gần 238 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt hơn 183 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế 9 tháng lần lượt đạt gần 278 tỷ đồng và gần 221 tỷ đồng, cùng tăng 14% so với cùng kỳ. So với kế hoạch năm 2026, công ty thực hiện được 46% mục tiêu tổng doanh thu và 94% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Xét riêng quý 3 năm 2026, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 532 tỷ đồng, tăng 39%. Tuy nhiên, tổng chi bồi thường bảo hiểm tăng 43% lên gần 222 tỷ đồng và tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng 43% lên hơn 490 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm đạt gần 42 tỷ đồng, tăng 3%. Chiều ngược lại, lợi nhuận gộp hoạt động tài chính giảm 23%, còn hơn 66 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 3 ghi nhận hơn 77 tỷ đồng, giảm 15% so với quý 3 năm 2025.

Quy mô tài sản vượt 8.600 tỷ đồng, nợ phải trả tăng

Tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Tái bảo hiểm Hà Nội ghi nhận hơn 8.694 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm. Sự thay đổi quy mô tài sản xuất phát từ việc gia tăng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 6.862 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do khoản dự phòng bồi thường nhận tái bảo hiểm tăng 21%, lên mức gần 3.180 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ghi nhận gần 1.832 tỷ đồng, tăng gần 10%. Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 210 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với số dư ghi nhận hồi đầu năm.