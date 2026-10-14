Taemin hủy concert tại Mỹ, lễ hội văn hóa Hàn Quốc phải hoãn đến năm 2027

Theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải ngày 13/10, concert của Taemin, thành viên nhóm nhạc SHINee, dự kiến diễn ra vào ngày 25/10 tại Climate Pledge Arena, Seattle, bang Washington (Mỹ), đã bị hủy. Quyết định này kéo theo việc K-ERA FEST, sự kiện triển lãm văn hóa và sản phẩm Hàn Quốc được lên kế hoạch tổ chức kết hợp với buổi biểu diễn, phải hoãn đến mùa xuân năm 2027.

Ban tổ chức dự kiến đưa 31 thương hiệu Hàn Quốc cùng ba doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ tham gia K-ERA FEST. Sự kiện được kỳ vọng trở thành không gian quảng bá văn hóa, sản phẩm Hàn Quốc tới khán giả quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận lượng khách tham dự concert của Taemin.

Tuy nhiên, sau khi buổi biểu diễn bị hủy, ban tổ chức nhận định khó có thể thu hút lượng khách như kỳ vọng. Điều này khiến kế hoạch tổ chức triển lãm không còn đáp ứng được những mục tiêu ban đầu, buộc đơn vị thực hiện quyết định lùi sự kiện sang năm sau.

Diễn biến trên cho thấy những khó khăn liên quan đến thị thực không chỉ tác động trực tiếp đến hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ mà còn có thể ảnh hưởng đến các sự kiện văn hóa và doanh nghiệp tham gia những chương trình được tổ chức bên lề.

Trước đó, ngày 29/9, đại diện của Taemin thông báo hoãn sáu đêm diễn tại Bắc Mỹ thuộc chuyến lưu diễn thế giới LiMiNaL. Nguyên nhân được đưa ra là việc cấp thị thực Mỹ cho một số nhân sự thiết yếu phục vụ các buổi biểu diễn bị chậm trễ.

Concert tại Seattle được tổ chức độc lập với chuyến lưu diễn LiMiNaL. Dù vậy, buổi biểu diễn này cuối cùng cũng bị hủy trong bối cảnh những vướng mắc về thị thực vẫn ảnh hưởng đến hoạt động của nam ca sĩ tại Mỹ.

Việc K-ERA FEST phải hoãn tổ chức càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của sự việc. Không chỉ người hâm mộ đối mặt với sự thay đổi trong kế hoạch thưởng thức âm nhạc, các doanh nghiệp tham gia sự kiện cũng phải điều chỉnh lịch trình và chờ đợi cơ hội quảng bá sản phẩm trong thời gian tới.

Hiện K-ERA FEST dự kiến được tổ chức vào mùa xuân năm 2027. Thông tin chi tiết về lịch trình mới của lễ hội cũng như những cập nhật liên quan đến các hoạt động biểu diễn của Taemin tại Mỹ sẽ tiếp tục được quan tâm.

Sự việc một lần nữa cho thấy các chương trình biểu diễn quốc tế thường gắn liền với mạng lưới tổ chức phức tạp, từ nghệ sĩ, ê-kíp sản xuất đến đơn vị tổ chức sự kiện và doanh nghiệp đồng hành. Vì vậy, những trở ngại trong khâu chuẩn bị có thể tạo ra tác động vượt ra ngoài phạm vi một buổi concert, ảnh hưởng đến cả các hoạt động giao lưu và quảng bá văn hóa.