Taekwondo Việt Nam giành 2 huy chương vàng thế giới

Ba vận động viên Liên Thị Tuyết Mai, Châu Tuyết Vân và Nguyễn Thị Lệ Kim giành HCV nội dung quyền tiêu chuẩn. Ảnh TTVN

Ngày 19-9, Taekwondo Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi bộ ba: Liên Thị Tuyết Mai, Châu Tuyết Vân và Nguyễn Thị Lệ Kim giành Huy chương vàng nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ U50.

Ở phần thi quyết định, các võ sĩ Việt Nam vượt qua đội tuyển Đức để bước lên bục cao nhất. Đây là tấm Huy chương vàng thứ hai của quyền Taekwondo Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Trước đó, Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim đã xuất sắc giành Huy chương vàng nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ U50. Hai võ sĩ Việt Nam vượt qua hàng loạt đối thủ đến từ Myanmar, Đài Bắc Trung Hoa, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran để góp mặt ở trận chung kết, trước khi đánh bại cặp vận động viên Đan Mạch.

Thiên Phụng và Lệ Kim thể hiện sự ăn ý cùng bản lĩnh trong phần thi của mình. Ảnh: WT

Với sự đồng bộ trong từng động tác, thế tấn chắc chắn và khả năng phối hợp ăn ý, Thiên Phụng và Lệ Kim đã hoàn thành tốt phần thi quyết định, qua đó giành ngôi vô địch thế giới.

Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới 2026 quy tụ 1.411 vận động viên đến từ 83 quốc gia, cùng đội tuyển Taekwondo Người tị nạn và hơn 2.200 đại biểu. Trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt, thành tích của các võ sĩ Việt Nam tiếp tục cho thấy khả năng cạnh tranh của quyền Taekwondo Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Ngoài 2 Huy chương vàng, Châu Tuyết Vân giành Huy chương bạc nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40. Võ sĩ kỳ cựu của Việt Nam lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Đức và Mỹ trước khi dừng bước ở trận chung kết.

Ba Huy chương đồng của Việt Nam thuộc về đội quyền tiêu chuẩn nam U50 gồm Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Văn Trường và Lê Thành Trung; đội quyền tiêu chuẩn nữ U30 gồm Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Trần Kim Uyên và Lê Ngọc Hân; cùng đôi nữ thiếu niên Lê Hoàng Yến và Lê Bảo Anh.

Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu 19-9, đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tạm có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới 2026 sẽ khép lại vào ngày 20-9. Các võ sĩ Việt Nam còn cơ hội tranh tài ở những nội dung cuối, hướng tới việc gia tăng thành tích trước khi giải đấu kết thúc.

Thành tích tại Chuncheon có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm kỷ niệm 30 năm thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của quyền Taekwondo Việt Nam trên đấu trường thế giới.