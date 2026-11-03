Taekwondo Thanh Hóa làm quen giáp điện tử mới, sẵn sàng chinh phục Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Dù vừa khép lại Giải vô địch cờ vua các kỳ thủ xuất sắc quốc gia 2026 với vị trí Nhất toàn đoàn, cờ vua Hà Nội vẫn không thể chủ quan khi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã cận kề. Áp lực vẫn đè nặng lên đội với chỉ tiêu giành 5 Huy chương vàng tại Đại hội.