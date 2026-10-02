Taekwondo mang về thêm tấm HCB cho Việt Nam tại ASIAD 2026

Hành trình của Tuyết Sang gây ấn tượng khi cô lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore. Đáng chú ý, hai đối thủ mà nữ võ sĩ Việt Nam đánh bại ở vòng 16 đội và bán kết đều là võ sĩ nam.

Tuyết Sang mang về tấm huy chương đầu tiên cho taekwondo Việt Nam tại ASIAD 2026. Ảnh: FBNV

Ở vòng 16 đội, Tuyết Sang đối đầu An Hyang-sik của Hàn Quốc. Sau cuộc so tài căng thẳng kéo dài 3 hiệp, đại diện Việt Nam giành chiến thắng với chênh lệch 640-180 HP. Sang tứ kết, cô áp đảo Tongchan Sasikarn của Thái Lan với tỷ số HP 1.180-0.

Tại bán kết, nữ võ sĩ 21 tuổi tiếp tục thể hiện sự chính xác và hiệu quả trước Yap Zong Han Darren của Singapore. Cô có 21 cú đá trúng mục tiêu, trong đó 5 lần vào vùng đầu, khiến đối thủ cạn HP, qua đó giành quyền vào chung kết.

Ở trận tranh HCV, Tuyết Sang gặp Yape Gabriel Derick của Philippines. Võ sĩ Việt Nam có 7 cú đá trúng đích, trong đó 3 lần vào vùng đầu, nhưng đối thủ đạt tới 21 cú đá trúng mục tiêu và giành chiến thắng 2-0. Tuyết Sang nhận HCB sau màn trình diễn đáng ghi nhận.

Sinh năm 2005, Tuyết Sang bắt đầu tập taekwondo từ năm 12 tuổi và từng bước theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp. Tại ASIAD 2026, cô tạo dấu ấn ở nội dung taekwondo thực tế ảo, lần đầu xuất hiện tại Đại hội.

Như vậy, Tuyết Sang đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho đội tuyển taekwondo và là tấm HCB tiếp theo cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.