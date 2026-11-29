VĐV Trần Hồ Nhân Văn (mang áo giáp màu đỏ) trong một trận thi đấu tại đại hội

Vận động viên đem về tấm HCV thứ 2 cho đội tuyển Taekwondo Lâm Đồng là Trần Hồ Nhân Văn (SN 2009), thi đấu đối kháng cá nhân ở hạng cân 87kg.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Taekwondo Lâm Đồng, Nhân Văn từng giành HCB tại giải US Open 2026 ở nội dung trẻ trên 78kg. Năm 2025, Nhân Văn giành HCĐ Đại hội Thể thao trẻ châu Á; từng xếp vị trí thứ 9 tại Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Trần Hồ Nhân Văn trên bục nhận HCV tại đại hội

Trước đó, đội tuyển Taekwondo Lâm Đồng đã giành 1 HCV ở nội dung quyền đồng đội nữ. Thành tích thuộc về bộ 3 VĐV Nguyễn Thị Lệ Kim (SN 1992), Nguyễn Thị Kim Hà (SN 2000) và Trần Phương Nhung (SN 2003).

Tham dự đại hội năm nay, đội tuyển Taekwondo Lâm Đồng có 17 VĐV. Trong đó, 6 VĐV thi đấu đối kháng cá nhân, 4 VĐV thi đấu đối kháng đồng đội hỗn hợp nam, nữ và 7 VĐV thi đấu quyền.

Tính đến cuối ngày 28/11, đội tuyển đã giành 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Tấm HCB thuộc về VĐV Nguyễn Trường Chinh (SN 2001) ở nội dung đối kháng cá nhân, hạng cân trên 87 kg. Môn Taekwondo sẽ khép lại vào ngày 29/11.

VĐV Trần Hồ Nhân Văn cùng lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng và Ban huấn luyện đội tuyển Taekwondo tại đại hội

Với tấm HCV giành được trong ngày 28/11, Đoàn Thể thao Lâm Đồng đã nâng tổng số HCV tại đại hội lên 9. Tính đến cuối ngày 28/11, đoàn đã giành tổng cộng 37 HC, gồm 9 HCV, 5 HCB và 23 HCĐ, tạm xếp thứ 14 trong bảng tổng sắp huy chương của 36 tỉnh, thành, ngành tham dự đại hội.