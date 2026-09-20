Taekwondo Lâm Đồng liên tiếp giành huy chương vàng thế giới tại Hàn Quốc

Bộ 3 nữ VĐV Nguyễn Thị Lệ Kim (đầu tiên từ phải sang) cùng Châu Tuyết Vân và Liên Thị Tuyết Mai xuất sắc giành HCV nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ U50. (Ảnh: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Lâm Đồng)

Sáng 20/9, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Lâm Đồng cho biết, nữ VĐV Nguyễn Thị Lệ Kim cùng Châu Tuyết Vân và Liên Thị Tuyết Mai đã xuất sắc giành HCV nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ U50 cho đội tuyển Quyền Taekwondo Việt Nam tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới 2026.

Đây là tấm HCV thứ hai của Taekwondo Việt Nam tại giải đấu năm nay, tiếp tục ghi dấu ấn củanữ võ sĩ Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 18/9, Lệ Kim cùng võ sĩ Nguyễn Thiên Phụng đã xuất sắc giành HCV nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ U50. Hai VĐV lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Myanmar, Đài Bắc Trung Hoa, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, trước khi đánh bại cặp VĐV của Đan Mạch trong trận chung kết.

Ở nội dung đồng đội nữ U50 diễn ra ngày 19/9, bộ ba Tuyết Vân – Lệ Kim – Tuyết Mai tiếp tục thể hiện sự phối hợp ăn ý và bản lĩnh thi đấu.

Sau khi vượt qua đại diện Mexico ở vòng hai, các nữ võ sĩ Việt Nam đánh bại đội tuyển chủ nhà Hàn Quốc ở bán kết, trước khi vượt qua bộ ba của Đức trong trận chung kết, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch thế giới từng giành được năm 2024.

Như vậy, Nguyễn Thị Lệ Kim đã góp mặt trong cả 2 tấm HCV của Taekwondo Việt Nam tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới 2026, góp phần tạo dấu ấn của thể thao Lâm Đồng trên đấu trường quốc tế.

Nữ VĐV Nguyễn Thị Lệ Kim (ngoài cùng bên trái) ăn mừng cùng đồng đội sau trận chung kết (Ảnh: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Lâm Đồng)

Ngoài 2 HCV, tính đến hết ngày 19/9, đội tuyển Quyền Taekwondo Việt Nam còn giành 1 HCB và 2 HCĐ. Trong đó, Lâm Đồng có VĐV Nguyễn Thị Kim Hà góp mặt trong đội hình giành HCĐ nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ U30.

Nguyễn Thị Lệ Kim sinh năm 1992 tại Tánh Linh (Bình Thuận cũ). Nữ võ sĩ từng giành nhiều HCV tại SEA Games, Giải vô địch châu Á, Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới...

Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 20/9 tại Chuncheon (Hàn Quốc), quy tụ 1.411 VĐV đến từ 83 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 42 nội dung huy chương.