Phần thi quyền đồng đội nữ của Đội tuyển Taekwondo Lâm Đồng

Tấm HCV đội tuyển Taekwondo Lâm Đồng giành được ở nội dung quyền đồng đội nữ với sự góp mặt của 3 vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Lệ Kim (SN 1992), Nguyễn Thị Kim Hà (SN 2000) và Trần Phương Nhung (SN 2003).

Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên, Đội tuyển Taekwondo Lâm Đồng còn giành thêm 2 huy chương Đồng (HCĐ) ở các nội dung quyền. Cụ thể, VĐV Huỳnh Thị Hoàng Thắm (SN 2008) đoạt HCĐ nội dung quyền cá nhân nữ; bộ 3 Trần Minh Tú (SN 2003), Lại Đình Quý (SN 2005) và Nguyễn Tấn Phát (SN 2006) giành HCĐ nội dung quyền đồng đội nam.

3 VĐV nữ của Lâm Đồng đã thuyết phục Ban Giám khảo bằng những đường quyền phối hợp đẹp mắt

Đội tuyển Taekwondo Lâm Đồng tham gia đại hội lần này gồm có 17 VĐV, trong đó có 6 VĐV thi đấu đối kháng cá nhân; 4 VĐV thi đấu đối kháng đồng đội hỗn hợp nam nữ và 7 VĐV thi đấu quyền.

Với phần biểu diễn xuất sắc của mình, 3 VĐV taekwondo Lâm Đồng đã giành tấm HCV đầu tiên về cho thể thao Lâm Đồng

Môn taekwondo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 25 - 29/11 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường An Hội Đông, TP Hồ Chí Minh.

Các VĐV taekwondo Lâm Đồng trên bục nhận HCV

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Lâm Đồng đã giành được 28 huy chương, gồm 6 HCV, 4 huy chương Bạc và 18 HCĐ, tạm xếp thứ 15 trong tổng số 36 đoàn tham dự đại hội.