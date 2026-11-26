Sàn đấu Taekwondo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đang chứng kiến những màn so tài đỉnh cao, nơi hội tụ những gương mặt tinh túy nhất của môn Taekwondo cả nước. Trong ngày thi đấu thứ hai đầy căng thẳng, người hâm mộ thể thao Thủ đô liên tiếp đón nhận tin vui từ thảm đấu.

Lãnh đạo Đoàn thể thao Hà Nội, Liên đoàn Taekwondo Hà Nội chúc mừng VĐV Vũ Thị Dung và Lê Phi Hùng giành HCV. Ảnh: Anh Tuấn.

Ở hạng cân 57kg nữ, nữ võ sĩ sinh năm 1999 Vũ Thị Dung đã trình diễn một lối đánh đầy bản lĩnh, thông minh và hiệu quả để bước lên bục cao nhất. Còn ở hạng cân nặng trên 87kg nam, chàng trai trẻ Lê Phi Hùng tiếp tục làm nức lòng ban huấn luyện khi xuất sắc khuất phục các đối thủ nặng ký, mang về tấm HCV thứ hai trong ngày cho đoàn Hà Nội.

Chiến thắng liên tiếp của Vũ Thị Dung và Lê Phi Hùng đã tạo nên một ngày thi đấu bùng nổ, nối dài mạch thăng hoa của Taekwondo Hà Nội lên con số 3 HCV chỉ sau 48 giờ nhập cuộc.

Trước cú đúp vàng của Vũ Thị Dung và Lê Phi Hùng, ở ngày thi đấu đầu tiên của bộ môn Taekwondo, võ sĩ Nguyễn Xuân Thành đã lĩnh ấn tiên phong, xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển Taekwondo Hà Nội.

Chiến thắng của Xuân Thành mang ý nghĩa giải tỏa tâm lý cực lớn cho toàn đội, bởi anh bước vào giải đấu ngay sau khi vừa trở về từ đấu trường ASIAD với chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. Nhờ phác đồ điều trị y tế chặt chẽ song song với giáo án tập luyện đặc biệt từ Ban huấn luyện, Xuân Thành đã vượt qua cơn đau để thi đấu thăng hoa, đặt "viên gạch vàng" đầu tiên cho hành trình chinh phục Đại hội của Taekwondo Thủ đô.

Đằng sau ánh hào quang của 3 tấm HCV là những câu chuyện thấm đẫm mồ hôi, nghị lực vượt khó của các vận động viên và sự tận tâm của những người làm công tác tuyển chọn, huấn luyện.

Chia sẻ về cô học trò vừa giành HCV hạng 57kg nữ Vũ Thị Dung, ông Đào Quốc Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Taekwondo Hà Nội không giấu được niềm tự hào. Ít ai biết rằng, để có một Vũ Thị Dung bản lĩnh, giữ vững phong độ đỉnh cao qua hai kỳ Đại hội, Ban huấn luyện đã phải cất công ngược lên tận Thái Nguyên để "đãi cát tìm vàng". Xa gia đình theo nghiệp võ từ thuở nhỏ, Vũ Thị Dung lớn lên trong sự đùm bọc của các thầy tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội. Với ý chí kiên cường, Dung không chỉ duy trì sự ổn định đáng nể ở hạng cân 57kg mà còn tích lũy được bản lĩnh trận mạc dày dạn để luôn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm.

Nếu Vũ Thị Dung là biểu tượng của sự bền bỉ và kinh nghiệm, thì nhà vô địch hạng trên 87kg nam Lê Phi Hùng lại là đại diện tiêu biểu cho sức trẻ đầy khát vọng của Taekwondo Thủ đô. Ở tuổi 21, với 8 năm theo đuổi đam mê và 6 năm gắn bó dưới mái nhà chung Taekwondo Hà Nội, đây mới là lần đầu tiên Phi Hùng bước ra sân chơi lớn nhất toàn quốc. Vượt qua sự bỡ ngỡ của một "tân binh" Đại hội, võ sĩ trẻ đã biến sức mạnh thể chất và sự tự tin thành đòn quyết định để bước lên ngôi vô địch.

Võ sĩ Nguyễn Xuân Thành nhận thưởng nóng của Liên đoàn Taekwondo Hà Nội. Ảnh: Vũ Tuấn.

Để các võ sĩ có được điểm rơi phong độ tốt nhất trên thảm đấu là sự hy sinh thầm lặng, sự gắn bó keo sơn của đội ngũ huấn luyện viên. Như trường hợp của Nguyễn Xuân Thành hay các VĐV gặp vấn đề về thể trạng trước giải, lịch trình của các thầy trong Ban huấn luyện luôn kín đặc từ sáng sớm đến tối muộn: Buổi sáng trực tiếp đứng lớp rèn chuyên môn trên sàn tập, buổi chiều lại tất tả đưa học trò đi vật lý trị liệu, phục hồi chấn thương. Chính sự chăm lo tỉ mỉ, đồng hành từng bước chân ấy đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần vô giá cho các võ sĩ.

Đánh giá về cục diện Đại hội năm nay, Trưởng đoàn Taekwondo Hà Nội Nguyễn Sơn thẳng thắn nhìn nhận, cuộc đua tranh huy chương đang diễn ra khốc liệt hơn bao giờ hết. Nhiều đơn vị mạnh trên cả nước, đặc biệt là sau quá trình hợp nhất, sáp nhập lực lượng như đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đã gia tăng sức mạnh đáng kể. Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng mạnh tay đầu tư cho VĐV đi tập huấn dài hạn tại các cường quốc Taekwondo như Hàn Quốc, Trung Quốc hay thi đấu cọ xát liên tục tại Thái Lan.

Trong bối cảnh đội tuyển Hà Nội có phần thiệt thòi hơn về cơ hội cọ xát quốc tế cũng như điều kiện trang thiết bị tập luyện chuyên sâu, thành tích 3 HCV sau hai ngày đầu tiên là minh chứng rõ nét cho sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội cùng tinh thần vượt khó của toàn đội. Cùng với đó, nguồn động viên kịp thời từ Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội với mức thưởng nóng 10 triệu đồng cho mỗi tấm HCV Taekwondo của VĐV Hà Nội tại Đại hội đã tạo ra cú hích tâm lý mạnh mẽ, giúp các võ sĩ thêm phần quyết tâm.