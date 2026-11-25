Các vận động viên đội tuyển quyền Taekwondo tỉnh An Giang thể hiện phần thi nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam.

Các vận động viên đội tuyển quyền Taekwondo tỉnh An Giang nhận huy chương vàng nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam.

Các vận động viên đội tuyển quyền Taekwondo tỉnh An Giang nhận huy chương đồng nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ.

Chiều 25/11, các vận động viên đội tuyển quyền Taekwondo An Giang thi đấu xuất sắc, mang về 2 huy chương cho đoàn thể thao tỉnh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam, 3 vận động viên Hứa Văn Huy, Ngô Văn Thông và Võ Quang Vinh xuất sắc giành huy chương vàng. Trong khi đó, 3 vận động viên Huỳnh Thúy Vy, Lê Trần Kim Uyên và Cù Thị Hồng Tươi giành huy chương đồng nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ.

Tính đến hết ngày 25/11, đoàn thể thao An Giang giành 11 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 21 huy chương đồng, tạm xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.