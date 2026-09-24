Theo nội dung điều chỉnh, 4 dự án điện mặt trời lớn tại Điện Biên gồm Pá Khoang, Trung Thu, Sông Mã 3 và Nậm Pồ 1 vẫn được định hướng triển khai trong giai đoạn 2026-2030, nhưng được cơ cấu lại thành các dự án thành phần với công suất và phương án đấu nối cụ thể hơn.

Đáng chú ý, Dự án Nhà máy điện mặt trời trên mặt Hồ Pá Khoang tích hợp pin lưu trữ công suất 200 MW được tách thành hai dự án, gồm Nhà máy điện mặt trời trên mặt Hồ Pá Khoang tích hợp pin lưu trữ công suất 73 MW và Nhà máy điện mặt trời mặt đất Pá Khoang tích hợp pin lưu trữ công suất 127 MW.

Tách 4 dự án điện mặt trời tại Điện Biên thành 8 dự án thành phần

Cả hai dự án dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026-2030. Theo phương án được cập nhật, dự án 73 MW trên mặt hồ sẽ xây dựng đường dây 110 kV mạch kép đấu nối về thanh cái 110 kV của Trạm biến áp 220 kV Điện Biên, đồng thời mở rộng 2 ngăn lộ 110 kV tại trạm.

Dự án mặt đất 127 MW đấu nối vào Trạm biến áp 220 kV Điện Biên và sử dụng chung đường dây với dự án trên mặt hồ.

Dự án điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu công suất 100 MW cũng được phân tách thành hai dự án. Trong đó, dự án điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu có công suất 72 MW và dự án điện mặt trời mặt đất Trung Thu có công suất 28 MW. Cả hai dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026-2030.

Đối với dự án 72 MW trên mặt hồ, phương án đấu nối là xây dựng mới trạm biến áp 35/110 kV, đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 110 kV hiện hữu của Nhà máy thủy điện Trung Thu đến Trạm biến áp 500/220/110 kV Lai Châu.

Dự án mặt đất 28 MW sẽ xây dựng tuyến đường dây truyền tải đấu nối về trạm biến áp 35/110 kV của dự án trên mặt hồ.

Tương tự, Dự án điện mặt trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3 công suất 100 MW được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là dự án điện mặt trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3 công suất 20 MW; giai đoạn 2 là dự án điện mặt trời mặt đất Sông Mã 3 công suất 80 MW.

Hai dự án dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026-2030 và sử dụng phương án xây dựng đường dây 110 kV đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Sông Mã 3 - Điện Biên 2.

Trong khi đó, Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1 công suất 150 MW được tách thành Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1A công suất 100 MW và Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1B công suất 50 MW. Cả hai dự án đều được xác định vận hành trong giai đoạn 2026-2030.

Như vậy, 4 dự án ban đầu với tổng công suất 550 MW được cơ cấu thành 8 dự án thành phần, nhưng tổng công suất không thay đổi. Việc phân tách đồng thời làm rõ quy mô từng dự án và phương án đấu nối tương ứng, tạo cơ sở để triển khai các hạng mục nguồn và lưới điện theo hướng đồng bộ hơn.

Rà soát đấu nối các dự án điện gió

Bên cạnh việc cập nhật các dự án điện mặt trời, Bộ Công Thương yêu cầu UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát phương án đấu nối của Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ và Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ 2.

Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc có nhu cầu điều chỉnh, địa phương phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý, bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống lưới điện khu vực và tạo điều kiện để các dự án sớm được đưa vào vận hành.

Theo yêu cầu của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ báo cáo điều chỉnh, cập nhật quy hoạch.

Đồng thời, địa phương phải bảo đảm khả năng liên kết đồng bộ giữa các dự án nguồn điện với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tránh chồng lấn với các quy hoạch có liên quan.

UBND tỉnh cũng có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ được phê duyệt, bảo đảm các công trình nguồn và lưới điện được đầu tư đồng bộ.

Việc cập nhật quy hoạch diễn ra trong bối cảnh Điện Biên đang đẩy nhanh phát triển hạ tầng năng lượng.

Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, tỉnh đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ một số dự án năng lượng, trong đó có dự án điện mặt trời trên mặt Hồ Pá Khoang tích hợp pin lưu trữ và điện mặt trời trên hồ thủy điện Trung Thu; đồng thời phối hợp triển khai các công trình lưới điện 220 kV, 110 kV liên quan.