Tắc ruột sau mổ đẻ, biến chứng không thể chủ quan

Ngày 23/10, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật nội soi giải phóng tắc ruột cho người bệnh N.T.L. (42 tuổi, trú tại Đông Lộc, Nghệ An), có tiền sử hai lần mổ đẻ.

Ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt dây chằng, giải phóng vị trí tắc ruột. Ảnh: BVCC.

Trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện các triệu chứng đau bụng từng cơn quanh rốn, nôn nhiều, bí trung đại tiện. Qua thăm khám lâm sàng và đánh giá cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị tắc ruột, nghi do dính dây chằng sau mổ đẻ.

Ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt dây chằng, giải phóng vị trí tắc ruột. Ca phẫu thuật được thực hiện với sự phối hợp giữa Khoa Ngoại Tiêu hóa và Khoa Gây mê Hồi sức.

Theo các bác sĩ, sau phẫu thuật ổ bụng, quá trình lành vết thương có thể hình thành các dải mô xơ dính giữa các quai ruột hoặc giữa ruột với thành bụng. Những dải dính này có thể kéo gập, chèn ép hoặc khiến quai ruột mắc kẹt, làm cản trở lưu thông các chất trong đường tiêu hóa.

Tắc ruột do dính có thể xuất hiện sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm kể từ lần phẫu thuật trước. Vì vậy, người từng phẫu thuật ổ bụng cần lưu ý các dấu hiệu như đau bụng từng cơn, chướng bụng, buồn nôn, nôn, bí trung tiện và đại tiện.

Nếu không được xử trí kịp thời, tắc ruột có thể làm giảm hoặc cản trở tuần hoàn máu tại đoạn ruột bị tắc, dẫn đến thiếu máu, hoại tử hoặc thủng ruột, gây viêm phúc mạc và đe dọa tính mạng.

Phẫu thuật nội soi điều trị tắc ruột do dính, dây chằng đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác. Các quai ruột giãn lớn có thể hạn chế tầm nhìn, không gian thao tác, đồng thời làm tăng nguy cơ tổn thương ruột trong quá trình phẫu thuật. Do đó, phẫu thuật viên cần xác định chính xác vị trí tắc, giải phóng dải dính hoặc dây chằng gây tắc, đồng thời hạn chế tối đa tổn thương các quai ruột.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện đau bụng từng cơn kèm nôn, chướng bụng hoặc bí trung đại tiện, đặc biệt ở người có tiền sử phẫu thuật ổ bụng, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Không nên chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà vì tắc ruột có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.