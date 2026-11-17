Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng tặng hoa cám ơn các thành viên Ban giám khảo

Chiều 17.11, Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP.HCM) tổ chức họp báo công bố kết quả Cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu Bảo tàng Tôn Đức Thắng”. Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất và 4 giải Khuyến khích cho cho các tác giả, nhóm tác giảm có phương án thiết kế đạt chất lượng.

Sau ba tháng phát động, cuộc thi thu hút 77 bài dự thi của các tác giả, nhóm tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thành phần tham gia đa dạng, từ giảng viên, sinh viên các trường đại học thuộc lĩnh vực thiết kế, mỹ thuật, kiến trúc đến các nhà thiết kế chuyên nghiệp và người hoạt động sáng tạo độc lập.

Các phương án dự thi thể hiện nhiều ý tưởng, góc nhìn và cách tiếp cận trong xây dựng hình ảnh thương hiệu Bảo tàng, đồng thời cho thấy sự quan tâm của giới thiết kế đối với việc thể hiện các giá trị lịch sử, văn hóa thông qua ngôn ngữ mỹ thuật đương đại.

Ban giám khảo cuộc thi gồm PGS.TS Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM (Trưởng ban); TS Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM và ThS. Nguyễn Đức Hải, giảng viên Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Trên cơ sở các tiêu chí của cuộc thi, Ban Giám khảo đã đánh giá các phương án dự thi về ý tưởng sáng tạo, giá trị mỹ thuật, tính biểu trưng, khả năng truyền tải thông điệp, sự phù hợp với đặc trưng của Bảo tàng và khả năng ứng dụng thực tế.

Đại diện Ban tổ chức, Ban giám khảo trao giải Nhấ cho tác giả Đỗ Trọng Đạt

Kết quả, Ban tổ chức quyết định trao 1 giải Nhất và 4 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về tác giả Đỗ Trọng Đạt (xã An Phước, TP. Đồng Nai), với trị giá giải thưởng là 70 triệu đồng.

Bốn giải Khuyến khích được trao cho tác giả Lê Xuân Trung, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; nhóm tác giả là sinh viên Trường Đại học Văn Lang; nhóm tác giả đến từ Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng; nhóm tác giả đến từ Trường Đại học Văn Lang; trị giá giải thưởng 6 triệu đồng/giải.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích

Phương án đạt giải Nhất được lựa chọn làm cơ sở để Bảo tàng phối hợp với tác giả tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu.

Sau khi hoàn thiện, hệ thống nhận diện dự kiến gồm các thành tố như logo, slogan, hệ thống màu sắc, quy chuẩn thiết kế và ứng dụng, ấn phẩm văn phòng, truyền thông và sản phẩm lưu niệm.

Bảo tàng sẽ từng bước đưa bộ nhận diện vào các hoạt động chuyên môn, trưng bày, triển lãm, giáo dục, truyền thông và phục vụ khách tham quan.

PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban giám khảo chia sẻ kết quả cuộc thi và trả lời báo chí tại họp báo

Chia sẻ về kết quả cuộc thi, PGS.TS Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Trưởng Ban giám khảo, đánh giá cao sự đầu tư của các tác giả, nhóm tác giả tham gia.

Theo ông, yêu cầu đặt ra không chỉ là tìm kiếm một mẫu thiết kế có giá trị mỹ thuật mà còn phải xây dựng được ngôn ngữ thị giác có khả năng truyền tải những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; đồng thời thể hiện bản sắc và định hướng phát triển của Bảo tàng trong giai đoạn mới.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các bài dự thi có sự đa dạng về ý tưởng và cách tiếp cận. Một số phương án kết hợp tốt yếu tố truyền thống với ngôn ngữ đồ họa hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn những thiết kế thiên về minh họa, ý tưởng chưa cô đọng, sự liên kết giữa biểu trưng, màu sắc, kiểu chữ và hệ thống đồ họa chưa thật sự chặt chẽ.

Thiết kế đoạt giải Nhất của tác giả Đỗ Trọng Đạt (xã An Phước, TP. Đồng Nai)

“Đối với phương án đạt giải Nhất, Ban giám khảo đánh giá thiết kế có sự hài hòa giữa tính biểu trưng, giá trị thẩm mỹ, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng. Hình tượng được thể hiện cô đọng, có dấu ấn riêng, bố cục cân đối, ngôn ngữ tạo hình mạnh mẽ, vững chắc, tạo được điểm nhấn và sức biểu đạt thị giác.

Thiết kế có khả năng nhận diện cao, dễ ghi nhớ và có thể ứng dụng trên nhiều phương tiện như bảng hiệu, ấn phẩm, tài liệu, không gian trưng bày và nền tảng số”, PGS.TS Nguyễn Văn Minh nhận định.

Sau cuộc thi, phương án đạt giải Nhất sẽ tiếp tục được tác giả phối hợp với bảo tàng nghiên cứu, hoàn thiện để phát triển thành hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ. Quá trình này tập trung vào sự thống nhất giữa biểu trưng, màu sắc, kiểu chữ, các yếu tố đồ họa và tiêu chuẩn ứng dụng.

Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, cho biết cuộc thi là một trong những hoạt động thuộc kế hoạch truyền thông của Bảo tàng đến năm 2030, nhằm đổi mới hình ảnh, nâng cao hiệu quả truyền thông và tăng cường tương tác với công chúng.

“Bộ nhận diện thương hiệu không đơn thuần là một biểu trưng hay tập hợp các yếu tố đồ họa, mà còn là phương tiện thể hiện bản sắc, truyền tải những giá trị cốt lõi và tinh thần của một thiết chế văn hóa đến với công chúng”, ông Nam nhấn mạnh.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải chụp ảnh cùng Ban tổ chức, Ban giám khảo

Theo Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, 77 bài dự thi thể hiện sự đầu tư và góc nhìn sáng tạo riêng, góp thêm những cách tiếp cận về giá trị lịch sử, văn hóa và hình ảnh Bảo tàng trong đời sống đương đại. Đối với phương án đạt giải Nhất, Bảo tàng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo, tính biểu trưng, giá trị thẩm mỹ và khả năng ứng dụng.

Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với tác giả tiếp tục hoàn thiện thiết kế, bảo đảm tính thống nhất giữa biểu trưng, màu sắc, kiểu chữ và các yếu tố đồ họa trước khi đưa vào sử dụng trong các hoạt động của Bảo tàng.