Ban tổ chức trao giải Nhất cho nhóm tác giả là sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM

Cuộc thi Sáng tạo Video ngắn Heritage Ho Chi Minh City 2026 là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Heritage Ho Chi Minh City được khởi xướng, thực hiện từ tháng 8.2026.

Dự án kết nối di sản văn hóa TP.HCM với công nghệ, sáng tạo nội dung và trải nghiệm thực tế, hướng tới giới trẻ và sinh viên, đưa di sản đến gần cộng đồng sáng tạo bằng những hình thức kể chuyện gần gũi với đời sống đương đại.

Từ tháng 8 đến tháng 11.2026, Heritage Ho Chi Minh City triển khai hoạt động Unitour tại nhiều trường đại học trên địa bàn TP.HCM, đưa chuyên gia, KOLs và nhà sáng tạo nội dung đến với người trẻ qua các buổi InnovaTalk "Kể chuyện di sản: từ chất liệu truyền thống đến ngôn ngữ mạng xã hội".

Đồng hành cùng chương trình có TS Nguyễn Thị Hậu, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, NSND Kim Xuân, nhà sáng lập kiêm CEO Stamford Global Leadership Center Trần Tuệ Tri; cùng các nhà sáng tạo nội dung như Vĩnh Thích Ăn Ngon, Huy Forum, Bỏng Ngô Mario, Cholon Downtown, Dế Mèn Du Ký, Phong Đó Đây, Hoàng Văn Thái…

Đại biểu trao giải Nhì cho tác giả Nguyễn Trần Duy Anh

Một trong những hoạt động thú vị của chương trình là cuộc thi sáng tạo nội dung cùng tên Heritage Ho Chi Minh City. Cuộc thi khuyến khích người trẻ quan sát thành phố từ chính trải nghiệm của mình và chuyển hóa những phát hiện ấy thành video ngắn.

Các tác phẩm khai thác nhiều chất liệu, từ lịch sử cách mạng, làng nghề, ký ức đô thị đến âm nhạc, công nghệ và trải nghiệm số. Các tác phẩm vào vòng chung khảo được đánh giá theo sáu nhóm tiêu chí: kỹ thuật, sáng tạo, nghệ thuật, truyền cảm hứng, quảng bá và tiện ích; các giải bình chọn căn cứ vào khả năng lan tỏa và chỉ số tương tác trên các nền tảng chính thức.

Khởi động từ 15.9 đến 30.10.2026, sau 45 ngày, cuộc thi nhận được 109 tác phẩm từ 79 tác giả/nhóm tác giả, trong đó 2/3 là sinh viên các trường đại học. Qua vòng sơ loại, 44 tác phẩm được chọn đăng tải.

Ngày 18.11, Ban Giám khảo chấm chọn 10 tác phẩm xuất sắc nhất để xếp hạng và trao giải, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Triển vọng, 1 giải Trải nghiệm số ấn tượng và 5 giải Được yêu thích qua bình chọn.

Tác phẩm Gamify SaiGon của nhóm tác giả Hàng Thiên Nga, Lê Nguyên Anh Thư, Trần Hữu Gia Huy, Tất Vĩnh An và Đinh Thị Hồng Nga (sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM) đoạt giải Nhất cuộc thi.

Tác giả Bùi Thiên Kim (học sinh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn) được trao giải Ba với tác phẩm khám phá nghề gốm Lái Thiêu

Phát biểu tại lễ tổng kết, nhà báo Nguyễn Việt Lộc, Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Travel cho biết, cuộc thi Sáng tạo Video ngắn Heritage Ho Chi Minh City 2026 nhận được 109 tác phẩm của 79 tác giả và nhóm tác giả trong 45 ngày, trong đó khoảng 2/3 là sinh viên.

Qua 10 tác phẩm xuất sắc nhất, ông đánh giá các tác giả đã tiếp cận di sản từ nhiều góc độ: lịch sử cách mạng, làng nghề truyền thống đến ứng dụng công nghệ trong khám phá văn hóa.

Đáng chú ý, những đề tài lịch sử vốn dễ rơi vào lối kể khuôn mẫu đã được thể hiện qua câu chuyện về con người, địa danh và ký ức; các tác phẩm về làng nghề đi sâu vào hình ảnh người thợ, đôi bàn tay và quá trình gìn giữ nghề truyền thống.

Ban tổ chức trao giải Triển vọng và giải Trải nghiệm số ấn tượng cho các tác giả, nhóm tác giả

Ở nhóm tác phẩm ứng dụng công nghệ, nhà báo Nguyễn Việt Lộc nhận định công nghệ được sử dụng như phương tiện đưa di sản đến gần hơn với công chúng, trong khi giá trị văn hóa vẫn là nội dung cốt lõi.

Ông cũng cho rằng điểm đáng quý của cuộc thi là sự tham gia đa dạng, từ sinh viên nhiều trường đại học, học sinh phổ thông đến các tác giả tự do. Tuy nhiên, bên cạnh điểm nhìn và cảm xúc, một số tác phẩm vẫn cần đi sâu hơn về tư liệu, nhân chứng và chiều sâu lịch sử.

"Vì vậy, giải thưởng không nên là điểm dừng mà cần trở thành động lực để các tác giả tiếp tục tìm hiểu, sáng tạo và kể thêm những câu chuyện về di sản TP.HCM", nhà báo Nguyễn Việt Lộc nói.

Trao giải cho 5 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được bình chọn yêu thích nhất

Nhà báo Hà Kiều, Nhà sáng lập Heritage Ho Chi Minh City kỳ vọng: “Từ những góc nhìn rất riêng của người trẻ, 10 tác phẩm được vinh danh tối nay đã cho thấy di sản không chỉ nằm trong ký ức hay những công trình cũ, mà vẫn đang sống, đang được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại mới.

Chúng tôi càng tự hào khi các tác phẩm được vinh danh ngay tại Đình thần An Khánh, ngôi đình hơn một thế kỷ tuổi giữa lòng Thành phố, như một lời nhắn gửi: khi người trẻ chạm vào di sản bằng sự tò mò và tình yêu, câu chuyện của đô thị sẽ còn được viết tiếp.

Heritage Ho Chi Minh City mong tiếp tục là nơi kết nối những người trẻ ấy với di sản, để mỗi góc phố, mỗi nghề xưa, mỗi ký ức Sài Gòn – TP.HCM đều có thêm người lắng nghe và lan tỏa trong hành trình phía trước”.

Các đại biểu và tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm

Danh sách 10 tác phẩm đoạt giải: · 1 Giải Nhất (20 triệu đồng): Gamify SaiGon của nhóm tác giả Hàng Thiên Nga, Lê Nguyên Anh Thư, Trần Hữu Gia Huy, Tất Vĩnh An và Đinh Thị Hồng Nga (sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM). · 1 Giải Nhì (12 triệu đồng): 731 người con bất tử – Ngày trở về của tác giả Nguyễn Trần Duy Anh. · 1 Giải Ba (8 triệu đồng): Cùng Thiên Kim khám phá nghề gốm Lái Thiêu của tác giả Bùi Thiên Kim (học sinh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn). · 1 Giải Triển vọng (5 triệu đồng): Rèm ống trúc – Những đôi tay vẽ nên chuyện nghề của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Tường Vy, Nguyễn Ngọc Duyên, Huỳnh Thị Thanh Trúc và Trần Thanh Vân (sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng). · 1 Giải Trải nghiệm số ấn tượng (5 triệu đồng): Tiếng gõ lạc lối giữa lòng đô thị của tác giả Nguyễn Trường Đăng Khoa. · 5 Giải Được yêu thích (2 triệu đồng/giải): - Rừng Sác – Bản hùng ca bất tử của nhóm tác giả Nguyễn Thị Bích Hằng, Lê Thị Khánh Vy (sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM). - Nốt nhạc Văn hóa – Chạm của nhóm tác giả Huỳnh Ngọc Hiếu, Lê Phương Trúc và Trần Đỗ Hoàng Anh (sinh viên Trường Đại học RMIT Việt Nam). - Nghề sơn mài Tương Bình Hiệp – Lớp sơn thời gian của nhóm tác giả Phan Thị Ngọc Uyển, Trương Thị Anh Thư, Trần Nguyễn Ái Hằng, Mai Phương Linh và Nguyễn Thị Hương Tú (sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing). - Heo đất Lái Thiêu – Từ văn hóa tiết kiệm đến dựng xây cơ đồ đất nước của người Việt của tác giả Dương Bửu Tâm. - Khu truyền thống cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của tác giả Võ Thanh Mẫn.