Tác phẩm 'Ai làm?' đoạt giải Phim ngắn xuất sắc nhất cuộc thi 'Phim ngắn 14 ngày' 2026

Các đạo diễn trẻ có phim lọt vào Top 10 cuộc thi "Phim ngắn 14 ngày" năm 2026

Gala trao giải cuộc thi "Phim ngắn 14 ngày" năm 2026 (mùa 4), chủ đề “Rolling Now - Đừng đợi hoàn hảo”, vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Phim Ai làm? của đạo diễn Bùi Hoàng Hiệp giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất, đồng thời được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Hậu kỳ xuất sắc nhất.

Cuộc thi năm nay thu hút gần 100 đội đăng ký tham gia, với hơn 50 tác phẩm phim ngắn hoàn chỉnh gửi về từ nhiều địa phương trên cả nước. Các đội có 14 ngày để thực hiện toàn bộ quy trình sản xuất, từ phát triển kịch bản, chuẩn bị tiền kỳ, bấm máy đến hậu kỳ.

Sau quá trình tuyển chọn và đánh giá, Ban Giám khảo công bố Top 10 phim ngắn xuất sắc nhất, gồm: Ai biết (đạo diễn Lâm Tuấn Đạt), Ai làm? (Bùi Hoàng Hiệp), Ánh nhìn của một nửa cái hôn (Lê Tự Nam Thắng), Dám không? (Nguyễn Quyết Thắng), Giờ lành (Henry Đỗ), Tinh tinh cha (Teddy Minh Nguyễn), Vạt áo màu hoa đỗ quyên (Võ Song Anh), Vọng (Hà Đăng Thành), Vũ Văn Thân và mục tiêu nghề nghiệp tuổi 60 (Phạm Ngọc Minh) và X (Lê Duy Bảo).

Ở hệ thống giải thưởng chuyên môn, phim Ai làm? của đạo diễn Bùi Hoàng Hiệp giành ba giải Phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Hậu kỳ xuất sắc nhất. Giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về phim Vũ Văn Thân và mục tiêu nghề nghiệp tuổi 60.

Các giải diễn xuất được trao cho Bảo Kha (Nam diễn viên xuất sắc nhất, phim Vọng) và Hạnh Dung (Nữ diễn viên xuất sắc nhất, phim Giờ lành). Giải Cinematography xuất sắc nhất thuộc về phim Dám không? của Nguyễn Quyết Thắng.

Bên cạnh đó, giải Beta Choice được trao cho phim X của Lê Duy Bảo; giải thưởng Ứng dụng AI thuộc về phim Kịch bản hoàn hảo của đạo diễn Mì Mì. Hai giải Phim ấn tượng nhất và Phim được yêu thích nhất cùng được trao cho Sau giờ tập của Châu Huỳnh Minh Quang.

Tác phẩm "Ai làm?" của đạo diễn trẻ Bùi Hoàng Hiệp xuất sắc giành 3 giải gồm Phim hay nhất, Hậu kỳ xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất

Một nội dung đáng chú ý của mùa giải năm nay là mở rộng cơ hội đưa phim ngắn Việt Nam tiếp cận các đối tác và liên hoan phim quốc tế. Từ Top 10, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo lựa chọn ba tác phẩm gồm Vọng, Vạt áo màu hoa đỗ quyên và Giờ lành để nhận gói tài trợ hậu kỳ hình ảnh từ Cinetic.

Các phim này đồng thời được Mockingbird lựa chọn giới thiệu đến hệ thống đối tác và các liên hoan phim quốc tế.

Với chủ đề “Rolling Now - Đừng đợi hoàn hảo”, cuộc thi "Phim ngắn 14 ngày" mùa 4 đặt trọng tâm vào quá trình thực hành sáng tạo trong thời gian giới hạn. Yêu cầu hoàn thành một bộ phim trong 14 ngày tạo điều kiện để các đội thi trải nghiệm nhiều công đoạn làm phim, từ phát triển ý tưởng, tổ chức sản xuất đến xử lý hình ảnh và âm thanh.

Đạo diễn Bùi Hoàng Hiệp chia sẻ cảm xúc tại buổi nhận giải

Thông qua cuộc thi, các nhà làm phim trẻ có cơ hội thử nghiệm cách kể chuyện, thể hiện góc nhìn cá nhân và tiếp cận quy trình sản xuất phim ngắn. Việc trao giải, hỗ trợ hậu kỳ và giới thiệu tác phẩm đến các đối tác quốc tế cũng mở thêm cơ hội để những dự án tiềm năng được tiếp tục hoàn thiện, quảng bá sau cuộc thi.

Khép lại mùa thứ 4, "Phim ngắn 14 ngày" tiếp tục hướng đến việc duy trì một sân chơi thực hành nghề nghiệp cho người trẻ yêu điện ảnh, góp phần phát hiện những gương mặt và tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam.