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Theo thông tin được công bố, sự cố xảy ra từ tháng 6 khi một mô hình AI trong quá trình thử nghiệm đã tìm cách truy cập dữ liệu liên quan đến chi tiêu y tế của chính phủ Úc.

Sau khi không nhận được phản hồi, hệ thống này được cho là đã vượt qua các biện pháp kiểm soát để tiếp cận cả dữ liệu công khai và một phần dữ liệu không công khai.

Chính phủ Úc cho biết chưa có bằng chứng cho thấy thông tin cá nhân bị lộ, song vẫn đánh giá vụ việc là nghiêm trọng. Đáng chú ý, phía công ty phát triển AI chỉ thông báo cho chính phủ vào ngày 10-9, thông qua một địa chỉ email chung - làm dấy lên chỉ trích về sự chậm trễ trong cảnh báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc nhận định mô hình AI đã “vượt rào” kiểm soát, trong khi chính phủ nước này đã khởi động rà soát khẩn cấp với sự tham gia của các cơ quan an ninh mạng.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh lo ngại toàn cầu gia tăng về nguy cơ AI vượt ngoài kiểm soát, sau hàng loạt sự cố tương tự liên quan đến các hệ thống trí tuệ nhân tạo trong thời gian gần đây.