Tác nhân AI trong tài chính: Một mô hình gợi mở cho Việt Nam

Khách hàng có thể giao nhiệm vụ cho tác nhân AI theo dõi thị trường và thực hiện giao dịch. Ảnh: Robinhood

Robinhood Markets đang triển khai các tài khoản giao dịch vận hành bởi tác nhân AI dành cho khách hàng phổ thông, trong nỗ lực đưa giao dịch tự động đến gần hơn với các nhà đầu tư cá nhân.

Ngày 29/9, công ty cho biết sẽ bắt đầu cung cấp loại tài khoản mới, được gọi là “tài khoản tác nhân”, cùng một số sản phẩm khác, trong đó có hợp đồng tương lai vĩnh cửu gắn với tiền mã hóa và quyền chọn dựa trên kết quả báo cáo thu nhập. Công ty cũng có kế hoạch cho phép giao dịch chứng khoán vào cuối tuần.

Đây là bước đi mới nhất của Robinhood nhằm cung cấp cho nhà đầu tư cá nhân những sản phẩm giao dịch vốn trước đây chủ yếu được sử dụng bởi các quỹ phòng hộ, ngân hàng lớn và các công ty giao dịch định lượng. Giám đốc điều hành (CEO) Vlad Tenev cho biết trong một thông cáo báo chí trước thềm sự kiện dành cho các nhà giao dịch tích cực của công ty tại Houston, bang Texas.

Robinhood sẽ bắt đầu triển khai các tài khoản mới cho khách hàng theo hình thức ngẫu nhiên trong những tuần tới. Những người tham dự sự kiện tại Houston đã được cấp quyền truy cập ngay lập tức.

Robinhood lần đầu mở nền tảng giao dịch cho AI vào tháng 5, khi cho phép khách hàng kết nối các tác nhân AI bên ngoài với cơ sở hạ tầng giao dịch của công ty môi giới trực tuyến này. Theo Robinhood, khoảng 150.000 khách hàng đã mở tài khoản tác nhân kể từ đó.

Phiên bản mới được thiết kế nhằm giảm bớt các thao tác cần thiết bằng cách tích hợp trực tiếp trải nghiệm này vào ứng dụng Robinhood. Phó Chủ tịch phụ trách quản lý sản phẩm của Robinhood Abhishek Fatehpuria cho biết công ty kỳ vọng việc đơn giản hóa quy trình có thể giúp số lượng người sử dụng tăng đáng kể, từ khoảng 150.000 người hiện nay lên hàng triệu người.

Theo đó, khách hàng có thể giao nhiệm vụ cho các tác nhân AI theo dõi thị trường và thực hiện giao dịch, trong đó có việc áp dụng các chiến lược giao dịch định kỳ dựa trên những điều kiện được thiết lập trước.

Tính năng phê duyệt từng giao dịch được bật theo mặc định. Tuy nhiên, khách hàng có thể tắt tính năng này để cho phép tác nhân AI tự động thực hiện giao dịch. Các tác nhân AI chỉ được phép sử dụng nguồn vốn đã được chuyển vào một tài khoản tác nhân riêng biệt.

Ban đầu, Robinhood sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào các mô hình AI do Anthropic và OpenAI phát triển. Công ty cho biết sẽ tính phí dựa trên mức độ sử dụng các mô hình thông qua nền tảng của mình. Một mô hình của OpenAI, có tên Luna, sẽ được cung cấp miễn phí trong thời gian còn lại của năm 2026. Robinhood không tiết lộ liệu công ty có thỏa thuận chia sẻ doanh thu với các nhà cung cấp AI hay không.

Robinhood nhấn mạnh khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với các giao dịch do tác nhân AI thực hiện. Công ty cũng cho biết chưa đo lường hoặc so sánh kết quả đầu tư của những khách hàng sử dụng tài khoản tích hợp tác nhân AI với kết quả của các chiến lược đầu tư thông thường khác.

Ông Fatehpuria nhận định trong giai đoạn đầu, khách hàng có thể chỉ phân bổ một phần nhỏ nguồn vốn vào các tài khoản tích hợp AI agent khi làm quen với công nghệ này. Theo ông, ít người sẽ phân bổ một phần lớn tài sản ròng vào tài khoản tích hợp AI ngay từ ngày đầu tiên, nhưng tỷ trọng vốn dành cho các tài khoản này có thể tăng trong vài năm tới.

Việc AI agent được đưa trực tiếp vào một nền tảng giao dịch dành cho khách hàng phổ thông cho thấy AI đang được ứng dụng theo hướng không chỉ cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ người dùng, mà còn có khả năng thực hiện một chuỗi nhiệm vụ dựa trên yêu cầu và điều kiện được thiết lập trước. Trong trường hợp của Robinhood, tác nhân AI có thể theo dõi thị trường và thực hiện giao dịch, với mức độ tự động hóa do người dùng lựa chọn.

Xu hướng này cũng đặt ra những yêu cầu mới về kiểm soát công nghệ, trách nhiệm đối với các quyết định do hệ thống AI thực hiện và cách thức bảo đảm an toàn khi AI được trao quyền thực hiện các tác vụ có tác động trực tiếp đến tài sản của người dùng. Việc Robinhood mặc định yêu cầu phê duyệt từng giao dịch, đồng thời tách riêng nguồn vốn dành cho tài khoản tác nhân, cho thấy những cơ chế kiểm soát này trở thành một phần quan trọng khi AI chuyển từ vai trò hỗ trợ sang thực hiện nhiệm vụ.

Tại Việt Nam, sự phát triển của những ứng dụng AI agent trên thế giới có thể được nhìn nhận trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu làm chủ các công nghệ chiến lược và thúc đẩy phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Nghị quyết cũng đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ, qua đó tạo điều kiện để công nghệ mới được nghiên cứu, ứng dụng và phát huy hiệu quả. Những trường hợp như AI agent được triển khai trong giao dịch tài chính cho thấy quá trình ứng dụng AI đang ngày càng chuyển sâu vào các hoạt động thực tế, đồng thời đặt ra yêu cầu chuẩn bị về năng lực công nghệ, dữ liệu, nhân lực và cơ chế quản lý phù hợp với những phương thức sử dụng AI mới.