Tác nhân AI điều khiển tiêm kích Gripen – Tương lai không chiến đang đến gần?

Trong nhiều thập niên, máy bay chiến đấu được thiết kế xoay quanh khả năng điều khiển của phi công.

Tuy nhiên, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang mở ra một hướng tiếp cận mới: giao cho máy tính đảm nhiệm một phần nhiệm vụ phân tích, lập kế hoạch và hỗ trợ điều khiển, giúp con người tập trung vào những quyết định quan trọng.

Thụy Điển và Saab đã tham gia các thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng ứng dụng AI trong môi trường tác chiến trên không.

Một trong những hướng nghiên cứu đáng chú ý là sử dụng tác nhân AI để điều khiển máy bay mô phỏng hoặc thực hiện những nhiệm vụ bay được xác định trước, qua đó đánh giá khả năng phản ứng của hệ thống trong những tình huống phức tạp.

Điểm khác biệt giữa AI và hệ thống tự động hóa truyền thống nằm ở khả năng xử lý những tình huống không hoàn toàn được lập trình sẵn.

Một hệ thống tự động thông thường thường hoạt động theo tập hợp quy tắc xác định. Trong khi đó, tác nhân AI có thể phân tích dữ liệu đầu vào, đánh giá nhiều phương án và lựa chọn hành động phù hợp trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Đối với tiêm kích Gripen, hướng phát triển này có ý nghĩa bởi máy bay vốn được thiết kế với kiến trúc điện tử mở và khả năng tích hợp nhiều hệ thống cảm biến.

Radar AESA, cảm biến hồng ngoại, tác chiến điện tử và liên kết dữ liệu cung cấp lượng thông tin lớn. AI có thể hỗ trợ phân loại tín hiệu, xác định mối đe dọa và đề xuất phương án xử lý để giảm tải cho phi công.

Một ứng dụng tiềm năng khác là phối hợp giữa tiêm kích có người lái và máy bay không người lái.

Trong mô hình này, phi công tiêm kích Gripen có thể đóng vai trò chỉ huy, giao nhiệm vụ cho UAV trinh sát, gây nhiễu hoặc mang vũ khí.

Các máy bay không người lái có thể hoạt động ở khu vực nguy hiểm hơn, trong khi tiêm kích có người lái duy trì vai trò kiểm soát tổng thể.

Tuy nhiên, việc sử dụng AI trong chiến đấu vẫn đặt ra nhiều thách thức. Hệ thống phải hoạt động đáng tin cậy, có khả năng giải thích quyết định và tránh những phản ứng sai lệch trước dữ liệu bất thường.

Những quyết định liên quan đến sử dụng vũ khí vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ theo quy định và yêu cầu của từng quốc gia.

AI chưa thể thay thế hoàn toàn phi công, nhưng có thể trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng.

Với tiêm kích Gripen, hướng phát triển này cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ trên không đang chuyển dần từ sức mạnh riêng lẻ của từng máy bay sang khả năng phối hợp giữa con người, phần mềm và các phương tiện không người lái.