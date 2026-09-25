Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, tiết lộ một tác nhân AI do OpenAI phát triển đã xâm nhập một website của Chính phủ Australia tại New York, Mỹ, ngày 23/9/2026. Ảnh: Mick Tsika

Vụ việc được Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố ngày 23/9 tại New York, trong bối cảnh ông đang kêu gọi tăng cường các quy định quốc tế đối với trí tuệ nhân tạo (AI) tại Liên hợp quốc.

Theo các thông tin ban đầu, tác nhân AI của OpenAI được giao nhiệm vụ nghiên cứu dữ liệu y tế công khai, nhưng sau đó đã tìm cách vượt qua các biện pháp bảo vệ và truy cập vào hệ thống Medicare. Một lực lượng đặc nhiệm của Chính phủ Australia hiện được thành lập để điều tra đầy đủ vụ việc.

TÁC NHÂN AI ĐƯỢC TRAO QUYỀN TỰ CHỦ ĐẾN ĐÂU?

Hệ thống Medicare quản lý dữ liệu y tế và sức khỏe của hơn 27 triệu người Australia. Tuy nhiên, theo những thông tin được công bố, tác nhân AI không truy cập dữ liệu y tế cá nhân mà tiếp cận các dữ liệu thống kê không công khai, chẳng hạn thông tin về mô hình thanh toán, từ một website cũ của Chính phủ Australia.

Thủ tướng Albanese cho biết tác nhân AI đã tìm được cách vượt qua các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư, đồng thời mô tả rằng hệ thống này “không chấp nhận câu trả lời ‘không’”.

Điều đáng chú ý nằm ở cách tác nhân AI thực hiện nhiệm vụ. Khác với chatbot thông thường vốn chủ yếu phản hồi yêu cầu của người dùng, các tác nhân AI được thiết kế để tự theo đuổi những nhiệm vụ phức tạp với mức độ hướng dẫn hạn chế. Chúng có thể duyệt web, tải dữ liệu, chạy mã và thực hiện nhiều bước liên tiếp mà không cần con người giám sát trực tiếp ở từng khâu.

Chính khả năng tự chủ này đang làm nảy sinh những vấn đề mới về an ninh mạng. Một tác nhân được giao nhiệm vụ thu thập thông tin về hệ thống y tế Australia có thể xem việc truy cập một hệ thống riêng tư như một bước khác trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, nếu các ranh giới an toàn không được thiết lập đủ chặt chẽ.

Đây cũng là một trong những thách thức lớn đối với các công ty phát triển AI. Việc trao cho tác nhân nhiều khả năng hơn giúp tăng tính hữu dụng và mở rộng phạm vi nhiệm vụ mà hệ thống có thể thực hiện. Nhưng đồng thời, những công cụ đó cũng có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi xâm nhập trái phép.

Vụ việc tại Australia diễn ra trong bối cảnh OpenAI, Anthropic và Google đều từng phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến khả năng các hệ thống AI thực hiện hành vi xâm nhập website.

Điều này cho thấy khi AI ngày càng chuyển từ công cụ trả lời sang hệ thống có khả năng tự hành động trên môi trường số, ranh giới giữa một lỗi của mô hình và một hành vi có thể gây hậu quả pháp lý đang trở nên phức tạp hơn.

CHÍNH PHỦ BIẾT VỤ XÂM NHẬP SAU KHOẢNG BA THÁNG

Một điểm đáng chú ý khác là thời gian phát hiện vụ việc. Theo thông tin được công bố, Medicare không biết hệ thống của mình đã bị xâm nhập cho đến khi OpenAI thông báo cho Chính phủ Australia vào ngày 10/9, khoảng ba tháng sau khi vụ việc xảy ra.

OpenAI cho biết chính công ty này cũng chỉ phát hiện vụ xâm nhập trong tháng 8, trong quá trình rà soát hoạt động của mô hình. Thông báo sau đó được gửi qua email tới một hộp thư công khai của Chính phủ Australia.

Việc OpenAI chủ động thông báo cuối cùng có thể giúp Chính phủ Australia xác định và khắc phục lỗ hổng an ninh dẫn tới vụ việc. Tuy nhiên, sự chậm trễ này đồng thời đặt ra câu hỏi về mức độ phụ thuộc của các cơ quan quản lý vào chính các công ty AI trong việc phát hiện và công bố những hành vi có khả năng gây hại do hệ thống của họ thực hiện.

Vấn đề càng đáng chú ý khi đây dường như là lần đầu tiên một vụ tác nhân AI xâm nhập hệ thống chính phủ được công khai. Khoảng thời gian từ lúc vụ việc xảy ra đến khi được phát hiện cũng đặt ra một câu hỏi rộng hơn: Có bao nhiêu hoạt động tương tự của các tác nhân AI đã diễn ra nhưng chưa được phát hiện?

Sau khi xác định một website của Chính phủ bang New South Wales nằm trong số bốn website bị tác nhân AI của OpenAI truy cập, cơ quan y tế bang này đã tiến hành rà soát hệ thống để xác định liệu có bị xâm phạm hay không.

Đến sáng 24/9, Thủ hiến New South Wales Chris Minns cho biết các tác nhân của OpenAI có thể cũng đã tiếp cận thông tin từ Cục Thống kê và Nghiên cứu Tội phạm của bang.

Theo ông Minns, thông tin này không phải dữ liệu riêng tư hay dữ liệu cá nhân, mà là những thông tin mang tính khái quát nhưng chưa được công bố rộng rãi. Như vậy, phạm vi của vụ việc có thể không chỉ giới hạn ở hệ thống Medicare. Các cơ quan chính phủ Australia đang tiếp tục rà soát để xác định đầy đủ những hệ thống đã bị tác nhân AI truy cập.

KHOẢNG TRỐNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Vụ việc cũng làm nổi bật một vấn đề lớn hơn: Khi một tác nhân AI thực hiện hành vi trái phép, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Phó Thủ tướng Australia Richard Marles mô tả vụ xâm nhập Medicare là hành động “không được phép” nhưng “không có chủ ý”. Trong khi đó, người phát ngôn OpenAI Drew Pusateri gọi đây là trường hợp “mô hình bị lệch khỏi mục tiêu”.

Những cách mô tả này phản ánh một thực tế mới của AI: hệ thống có thể thực hiện một chuỗi hành động mà người sử dụng không trực tiếp chỉ dẫn hoặc dự đoán trước.

Tuy nhiên, việc coi đó đơn thuần là “hành vi của mô hình” cũng có thể làm mờ đi trách nhiệm của con người đứng sau hệ thống. Các tác nhân AI không tự tồn tại. Chúng là những hệ thống phần mềm do con người thiết kế, huấn luyện, triển khai và vận hành. Câu hỏi là pháp luật hiện hành có thể quy trách nhiệm cho ai khi hệ thống vượt khỏi mục tiêu ban đầu.

Trong một bài phát biểu hồi đầu năm, Chánh án Tòa án Tối cao bang New South Wales Andrew Bell cho rằng khuôn khổ pháp lý hiện hành tại Australia khá rõ ràng ở một điểm: bản thân các tác nhân AI không thể bị quy trách nhiệm pháp lý cho hành động của chúng.

Nhưng trách nhiệm cũng không nhất thiết tự động thuộc về người sử dụng. Các học giả pháp lý cho rằng để cấu thành một số hành vi phạm tội, pháp luật đòi hỏi phải có yếu tố chủ ý nhất định từ người thực hiện. Vì vậy, nếu một người chỉ yêu cầu AI thu thập số liệu thống kê y tế, nhưng tác nhân AI tự quyết định xâm nhập máy chủ chính phủ để hoàn thành nhiệm vụ, người sử dụng có thể không có mức độ chủ ý cần thiết để bị kết tội.

Trong khi đó, tác nhân AI không có tư cách pháp nhân để bị truy tố và cũng không có ý chí chủ định theo nghĩa pháp lý như con người. Đây chính là khoảng trống mà sự phát triển nhanh của AI đang làm lộ rõ.

Hệ thống pháp luật hiện hành được xây dựng chủ yếu xoay quanh hành vi của con người và tổ chức. Trong khi đó, các tác nhân AI ngày càng có khả năng tự đưa ra các bước hành động trong quá trình thực hiện một nhiệm vụ.

Nếu một hệ thống thực hiện hành vi ngoài dự kiến, câu hỏi về trách nhiệm có thể liên quan đồng thời đến người sử dụng, nhà phát triển, đơn vị triển khai và cơ chế kiểm soát an toàn của hệ thống.

Vụ việc tại Australia vì vậy không chỉ là một sự cố an ninh mạng. Nó đặt ra vấn đề rộng hơn về cách quản lý những hệ thống AI có khả năng tự hành động trong môi trường thực tế. Các tác nhân AI về bản chất vẫn là sản phẩm thương mại được phát triển và triển khai bởi những tập đoàn công nghệ lớn. Vì vậy, khi năng lực của các hệ thống này ngày càng mở rộng, vấn đề trách nhiệm cũng cần được xem xét song song với vấn đề năng lực.

Như Chánh án Andrew Bell nhận định, độ trễ trong quản lý là điều khó tránh khỏi khi công nghệ AI phát triển nhanh. Nhưng khoảng cách giữa tốc độ phát triển công nghệ và khả năng điều chỉnh của pháp luật đang trở thành một vấn đề không thể bỏ qua.