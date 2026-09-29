Tác giả thuộc các đơn vị Quân đội đạt 2 giải A, 4 giải B tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ hai

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới dự.

Đồng chí Bùi Quang Huy (ngoài cùng, bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dự lễ trao giải.

Triển khai từ tháng 3-2026, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của đoàn viên, thanh thiếu niên trên cả nước, với hơn 462.600 bài dự thi ở 6 loại hình gồm: Báo, Tạp chí, Phát thanh, Truyền hình, Video và Đồ họa.

Số lượng bài dự thi tăng 132,45% so với năm 2025 và bằng 200% chỉ tiêu đặt ra năm 2026, cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của cuộc thi trong các cấp bộ Đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn cho biết, quá trình tổ chức cuộc thi năm 2026, Trung ương Đoàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số từ khâu tiếp nhận, quản lý, duyệt bài đến tổ chức chấm thi. Nhiều tác giả trẻ lựa chọn cách tiếp cận gần gũi với đời sống, khai thác các phương thức truyền thông hiện đại để chuyển tải nội dung chính luận. Những góc nhìn mới, cách thể hiện sáng tạo góp phần đưa các vấn đề chính trị, tư tưởng đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên. Qua cuộc thi, Trung ương Đoàn tiếp tục nhận thấy yêu cầu đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thanh niên theo hướng tăng tính tương tác, đối thoại, phát huy vai trò chủ thể của người trẻ và thích ứng với môi trường truyền thông số.

Nhóm tác giả với tác phẩm “Bám biển giữa dòng luận điệu ‘Bán biển’” đạt giải A loại hình Báo.

Tác giả với tác phẩm "Sự im lặng của người đúng - Nguy cơ lớn nhất trong cuộc chiến tư tưởng hiện nay" đạt giải A loại hình Tạp chí.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải cho 59 tác phẩm, với 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 23 giải Khuyến khích và 1 giải tập thể cho đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất.

Trong đó, các tác giả thuộc các cơ quan, đơn vị Quân đội đạt 2 giải A, 4 giải B, 3 giải C và 2 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Thanh niên Quân đội được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì đã tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Báo Quân đội nhân dân đạt giải B với tác phẩm "Vững trận địa tư tưởng từ lòng dân" ở loại hình Truyền hình.

Ngay từ khi cuộc thi được phát động, Ban Thanh niên Quân đội đã triển khai đồng bộ, toàn diện trong tuổi trẻ toàn quân, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả. Toàn quân có 35.919 bài thi, gồm 10.835 bài thi đăng tải trên website cuộc thi và 25.084 bài thi được thu nộp trực tiếp. Qua chấm vòng sơ khảo, Ban Thanh niên Quân đội đã lựa chọn và đề xuất 28 bài thi vào vòng chung khảo của cuộc thi.

Đoàn viên, thanh niên Quân đội đạt nhiều giải thưởng tại cuộc thi.

Đây không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm chính luận xuất sắc, mà còn góp phần khẳng định bản lĩnh, năng lực tư duy, khả năng sáng tạo, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên nói chung, tuổi trẻ Quân đội nói riêng trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.