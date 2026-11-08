Tác giả - Tác phẩm: Nhà thơ Nguyễn Trác

Nhà thơ Nguyễn Trác sinh năm 1945, quê Văn Lâm (Hưng Yên), hiện sống và sáng tác tại Hà Nội. Ông từng là Tổng Biên tập Tạp chí Nhà văn, Phó trưởng Ban Văn học chuyên đề Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1972, ông rời bục giảng đi B, vào chiến trường Khu 5, tham gia công tác tuyên huấn và văn hóa đến ngày giải phóng. Sau đó, ông theo học khóa II Trường Viết văn Nguyễn Du, công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam đến khi nghỉ hưu.

Ông từng nhận nhiều giải thưởng văn học, trong đó có Giải thưởng Văn học 10 năm Quảng Nam - Đà Nẵng (1975-1985), giải thưởng thơ và văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam cùng nhiều giải thưởng của các báo, tạp chí.

Các tác phẩm chính đã xuất bản: Mái nhà dưới bóng cây (1987), Thành phố những ngôi sao biển (1987), Ở cuối dòng sông (1991), Chiếc thuyền đêm (1995), Sau tách cà phê (2000), Những giấc chiêm bao của cây (2010), Hoa trạng nguyên (2015), Thơ Nguyễn Trác (2023), Bên cửa sổ là biển (2024)…

Đêm uống chè ở Bản Ven

Minh họa: Hà Huy Chương.

Nhớ ngày ta lên Yên Thế

đêm rừng ngủ lại Bản Ven

chè xanh Cao Lan thơm nước

chạm môi một lần thành quen

Người rót chè như tiên nữ

chạm tay rồi không thể quên

thơ ta chạm vào được tứ

mà hình hài mãi chẳng nên

Câu hát Cao Lan đằm thắm

bản người Cao Lan khó lên

thơ đâu dễ dàng có được

như yêu nhau phải gắng tìm

Ta là cánh chim thành phố

muốn bay về với thiên nhiên

tìm màu xanh xưa của cỏ

gặp mùa xuân ở bản em

Người rót chè như tiên nữ

rừng thoang thoảng vị trám đen…

Giếng

Giếng thơi như lòng của anh

Em là cơn mưa rào mùa hạ

Cơn mưa bồng bột quá…

Hè qua rồi mây bạc trắng mùa đông

Nước giếng cạn nhưng đầy nỗi nhớ

Giếng như lòng anh đó

Một hòn sỏi vô tình rơi xuống cũng âm vang.

Vị Xuyên

(Kính viếng hương hồn các liệt sĩ trong chiến tranh biên giới)

Cây rừng đã che phủ hết các cao điểm xưa

nhưng linh khí người xưa còn mãi

gió sớm thổi mát từng ngôi mộ

giặc tan cao nguyên lại thanh bình

Sự thanh bình đời anh không đến được

nhưng thanh bình đến với Tổ quốc anh

tuổi xuân anh không trọn

nhưng quê nhà trọn vẹn mùa xuân

Đá đứng đá ngồi

đá ấm bên anh

sống bám đá chết anh thành đá

đá cho anh tiếp tục cuộc đời

Quanh anh nay là cõi vĩnh hằng

của một tầng trời khác

nơi không có chiến tranh

nhưng cũng chẳng có tình yêu ở đó…

Kìa trai gái mang hoa lên

Đài tưởng niệm,

trong váy áo tươi xinh

anh muốn dành hết hoa cho lớp trẻ

trong nhớ thương tuổi trẻ của mình

Tịch mịch giữa vô minh

anh tan hòa vào Đất nước tái sinh.

Ông già ngồi vẽ gốm

Ông già ngồi vẽ gốm

ngồi bệt trên đất bằng

lọ gốm dựng nghiêng nghiêng

chiều nghiêng nghiêng tre trúc

Khúc tỳ bà kỹ nữ

bay nghiêng qua lòng thuyền

tóc bạc nghiêng nghiêng đổ

xuống một thời hoa niên

Men ngọc chảy thành sen

trăng mờ rồi trăng tỏ

sau ngọn lửa hoàn nguyên

là màu coban cổ…

Ông già ngồi như lửa

ngồi bệt trên đất bằng

đất cho ông hơi ẩm

trời cho thêm nét trăng

Tiếp nối với tiền nhân

ông ngồi cùng con cháu

mênh mang chiều Chu Đậu

nghiêng nghiêng về phù vân.

Đàn lợn âm dương

Đàn lợn âm dương,

cỗ bài tam cúc

Một màu xanh tới đáy ngày xưa

Hồn quê trên giấy điệp

Em kể anh nghe câu chuyện tuổi thơ

Ông sĩ mang hia đỏ

Tuổi thơ như mưa xuân

Sông Đuống trôi hiền hòa ngang khu vườn cổ

Có thành phố bên kia bến đò

Có tiếng gọi bên kia bến đò

Áo em màu rơm nếp,

yếm em màu gỗ vang

Trong vườn dong riềng nở

Trên trời mây ngổn ngang

Em kể anh nghe người khắc bản gỗ

Nhà ngay bến đò Hồ

Giữa bao nhiêu thay đổi

Vẫn bền màu vọng nguyệt Lý Ngư

Ai gánh hai quang gánh

đi trên đường cái quan

Có tiếng chày giã dó

Mênh mông cùng thời gian.