Tác giả - Tác phẩm: Nhà thơ Nguyễn Trác
Nhà thơ Nguyễn Trác sinh năm 1945, quê Văn Lâm (Hưng Yên), hiện sống và sáng tác tại Hà Nội. Ông từng là Tổng Biên tập Tạp chí Nhà văn, Phó trưởng Ban Văn học chuyên đề Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1972, ông rời bục giảng đi B, vào chiến trường Khu 5, tham gia công tác tuyên huấn và văn hóa đến ngày giải phóng. Sau đó, ông theo học khóa II Trường Viết văn Nguyễn Du, công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam đến khi nghỉ hưu.
Ông từng nhận nhiều giải thưởng văn học, trong đó có Giải thưởng Văn học 10 năm Quảng Nam - Đà Nẵng (1975-1985), giải thưởng thơ và văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam cùng nhiều giải thưởng của các báo, tạp chí.
Các tác phẩm chính đã xuất bản: Mái nhà dưới bóng cây (1987), Thành phố những ngôi sao biển (1987), Ở cuối dòng sông (1991), Chiếc thuyền đêm (1995), Sau tách cà phê (2000), Những giấc chiêm bao của cây (2010), Hoa trạng nguyên (2015), Thơ Nguyễn Trác (2023), Bên cửa sổ là biển (2024)…
Đêm uống chè ở Bản Ven
Nhớ ngày ta lên Yên Thế
đêm rừng ngủ lại Bản Ven
chè xanh Cao Lan thơm nước
chạm môi một lần thành quen
Người rót chè như tiên nữ
chạm tay rồi không thể quên
thơ ta chạm vào được tứ
mà hình hài mãi chẳng nên
Câu hát Cao Lan đằm thắm
bản người Cao Lan khó lên
thơ đâu dễ dàng có được
như yêu nhau phải gắng tìm
Ta là cánh chim thành phố
muốn bay về với thiên nhiên
tìm màu xanh xưa của cỏ
gặp mùa xuân ở bản em
Người rót chè như tiên nữ
rừng thoang thoảng vị trám đen…
Giếng
Giếng thơi như lòng của anh
Em là cơn mưa rào mùa hạ
Cơn mưa bồng bột quá…
Hè qua rồi mây bạc trắng mùa đông
Nước giếng cạn nhưng đầy nỗi nhớ
Giếng như lòng anh đó
Một hòn sỏi vô tình rơi xuống cũng âm vang.
Vị Xuyên
(Kính viếng hương hồn các liệt sĩ trong chiến tranh biên giới)
Cây rừng đã che phủ hết các cao điểm xưa
nhưng linh khí người xưa còn mãi
gió sớm thổi mát từng ngôi mộ
giặc tan cao nguyên lại thanh bình
Sự thanh bình đời anh không đến được
nhưng thanh bình đến với Tổ quốc anh
tuổi xuân anh không trọn
nhưng quê nhà trọn vẹn mùa xuân
Đá đứng đá ngồi
đá ấm bên anh
sống bám đá chết anh thành đá
đá cho anh tiếp tục cuộc đời
Quanh anh nay là cõi vĩnh hằng
của một tầng trời khác
nơi không có chiến tranh
nhưng cũng chẳng có tình yêu ở đó…
Kìa trai gái mang hoa lên
Đài tưởng niệm,
trong váy áo tươi xinh
anh muốn dành hết hoa cho lớp trẻ
trong nhớ thương tuổi trẻ của mình
Tịch mịch giữa vô minh
anh tan hòa vào Đất nước tái sinh.
Ông già ngồi vẽ gốm
Ông già ngồi vẽ gốm
ngồi bệt trên đất bằng
lọ gốm dựng nghiêng nghiêng
chiều nghiêng nghiêng tre trúc
Khúc tỳ bà kỹ nữ
bay nghiêng qua lòng thuyền
tóc bạc nghiêng nghiêng đổ
xuống một thời hoa niên
Men ngọc chảy thành sen
trăng mờ rồi trăng tỏ
sau ngọn lửa hoàn nguyên
là màu coban cổ…
Ông già ngồi như lửa
ngồi bệt trên đất bằng
đất cho ông hơi ẩm
trời cho thêm nét trăng
Tiếp nối với tiền nhân
ông ngồi cùng con cháu
mênh mang chiều Chu Đậu
nghiêng nghiêng về phù vân.
Đàn lợn âm dương
Đàn lợn âm dương,
cỗ bài tam cúc
Một màu xanh tới đáy ngày xưa
Hồn quê trên giấy điệp
Em kể anh nghe câu chuyện tuổi thơ
Ông sĩ mang hia đỏ
Tuổi thơ như mưa xuân
Sông Đuống trôi hiền hòa ngang khu vườn cổ
Có thành phố bên kia bến đò
Có tiếng gọi bên kia bến đò
Áo em màu rơm nếp,
yếm em màu gỗ vang
Trong vườn dong riềng nở
Trên trời mây ngổn ngang
Em kể anh nghe người khắc bản gỗ
Nhà ngay bến đò Hồ
Giữa bao nhiêu thay đổi
Vẫn bền màu vọng nguyệt Lý Ngư
Ai gánh hai quang gánh
đi trên đường cái quan
Có tiếng chày giã dó
Mênh mông cùng thời gian.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/tac-gia-tac-pham-nha-tho-nguyen-trac-postid457821.bbg