Tác giả, tác phẩm đoạt giải và nhân vật được tôn vinh trong Cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 17 (năm 2025-2026)

Giải A:

1. Tác phẩm “Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI” của tác giả LÊ KIM PHƯỢNG; nhân vật trong tác phẩm là PGS, TS Nguyễn Phi Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE), Đại học Bách khoa Hà Nội.

2. Tác phẩm “Mất tay phải, “viết lại cuộc đời” bằng tay trái” của nhóm tác giả: TRẦN HOÀNG LINH - VŨ THỊ MINH (Bút danh: HOÀNG LINH - VŨ MINH); nhân vật trong tác phẩm là thương binh Ngô Quang Điểm, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên.

Giải B:

1. Tác phẩm “Vị tướng cứu hộ, cứu nạn” của nhóm tác giả: TỐNG THỊ HẢI LÝ - NGUYỄN CHUNG THỦY (Bút danh: HẢI LÝ - CHUNG THỦY); nhân vật trong tác phẩm là Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu).

2. Tác phẩm “Người thầy phía sau ánh hào quang toán học Việt Nam” của tác giả ĐẶNG TRUNG KIÊN (Bút danh: ĐẶNG BẢO MINH); nhân vật trong tác phẩm là Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình, nguyên Tổ trưởng Tổ Toán, Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

3. Tác phẩm “Bảy năm là “liệt sĩ”… trọn đời tìm đồng đội” của nhóm tác giả: PHẠM THỊ TUYẾT, TRẦN HUYỀN ANH, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, LÊ VĂN THÀNH, LƯƠNG NGỌC ANH, NGUYỄN XUÂN CƯỜNG (Bút danh: PHẠM TUYẾT - HUYỀN ANH - THU HƯƠNG - LÊ THÀNH - LƯƠNG ANH - XUÂN CƯỜNG; nhân vật trong tác phẩm là bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản.

Giải C:

1. Tác phẩm “Cây viết anh hùng, tô đời tươi xanh” của tác giả VŨ HOÀNG LAM (Bút danh: HOÀNG LAM); nhân vật trong tác phẩm là nhà báo, nhà văn, Anh hùng Lao động Nguyễn Minh Chuyên, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.

2. Tác phẩm “Bắt “tử thần” gieo mầm sống” của nhóm tác giả: ĐÀO DÂNG TRIỀU - NGUYỄN THỊ HẰNG (Bút danh: DÂNG TRIỀU - NGUYỄN HÀ); nhân vật trong tác phẩm là Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú, Đội trưởng Đội rà phá vật cản, Sư đoàn 316, Quân khu 2.

3. Tác phẩm “Hùng Hà Giang và "thị trấn khiêu vũ” của nhóm tác giả: TÔ THỊ PHƯƠNG CHI - NGUYỄN ĐỨC TÍNH (Bút danh: PHƯƠNG CHI - ĐỨC TÍNH); nhân vật trong tác phẩm là anh Sùng Mạnh Hùng, Trung tâm dịch vụ công Xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

4. Tác phẩm “Tôi không phải là người hùng... “ của tác giả PHẠM XUÂN THỨ; nhân vật trong tác phẩm là anh Nguyễn Văn Dung, quê ở Ninh Bình (hiện tạm trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội).

Giải Khuyến khích:

1. Tác phẩm “Thầy giáo Nhật Bản và hành trình vì trẻ khuyết tật” của tác giả CÙ THỊ THU HƯƠNG (Bút danh: HÀ VŨ); nhân vật trong tác phẩm là thầy giáo Hayashi Masao, tình nguyện viên tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục đặc biệt, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Đà Nẵng.

2. Tác phẩm “Yêu nước theo cách của kỹ sư Viettel” của tác giả VŨ TRÀ MY (Bút danh: VŨ MY); nhân vật trong tác phẩm là Trung tá Hoàng Đinh Hải Truyền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thiết bị vô tuyến băng rộng (Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel - Viettel High Tech).

3. Tác phẩm “Hành trình nhân ái của một cựu chiến binh - Thầy thuốc Nhân dân” của tác giả MAI VĂN ĐÔNG (Bút danh: MAI ĐÔNG); nhân vật trong tác phẩm là Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Xáng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

4. Tác phẩm “Vũ Tiến Mạnh và bước chạy của niềm tin” của tác giả ĐỖ THỊ MINH HIẾU; nhân vật trong tác phẩm là vận động viên Vũ Tiến Mạnh, Trung tâm Huấn luyện thể thao Hà Nội (Liên đoàn Điền kinh Việt Nam).

5. Tác phẩm “Người thầy mang trang văn vào cuộc đời” của tác giả LÊ VŨ HUYỀN MY; nhân vật trong tác phẩm là thầy giáo Đặng Ngọc Khương, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Tác phẩm “Phạm Đình Duẩn - Anh hùng Lao động "tỏa sáng" trong lòng đất” của tác giả NGUYỄN VĂN CHIỂN; nhân vật trong tác phẩm là Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn, Phó trưởng phòng Điều khiển - Sản xuất, Công ty cổ phần Than Vàng Danh.

7. Tác phẩm “Người thủ lĩnh Đoàn nơi biên cương” của nhóm tác giả: ĐẶNG THỊ BÍCH TRANG - VŨ VĂN DUY - PHẠM QUANG KIÊN (Bút danh: SONG THANH - DUY KIÊN); nhân vật trong tác phẩm là đồng chí Đặng Thị Hương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - Bí thư Đoàn xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

8. Tác phẩm “Hơn 40 năm tận tụy nuôi khỉ trên đảo Rều” của tác giả PHẠM XƯỞNG; nhân vật trong tác phẩm là ông Lê Duy Thinh, ở phường Cẩm Phả, TP Quảng Ninh.

9. Tác phẩm “Người đau đáu nâng cao giá trị cây trà Việt Nam” của tác giả ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG (Bút danh: THẢO LƯ); nhân vật trong tác phẩm là ông Nguyễn Công Hội, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Chè sạch Đông Trường Sơn.

10. Tác phẩm “Báu vật sống" giữa đại ngàn” của tác giả PHÙNG VĂN MINH (Bút danh: PHÙNG MINH); nhân vật trong tác phẩm là Nghệ nhân Ưu tú Y Bhiông (Ama H'Loan) ở buôn Ako Dhong, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ban tổ chức Cuộc thi trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành: Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO); Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM); Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (VIETTEL); Tổng công ty Khí Việt Nam-Công ty Cổ phần (PV GAS); Tập đoàn TH; Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Tân Hiệp Phát; Công ty TNHH PEDA EDTECH.