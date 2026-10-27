Tác giả 'Siêu quậy Teppei' qua đời ở tuổi 87

Siêu quậy Teppei là bộ truyện tranh gắn với những độc giả thế hệ 8X, 9X của Việt Nam. Ảnh: Phamvuhuy/Facebook.

Ngày 27/10, nhà xuất bản Kodansha thông báo họa sĩ Tetsuya Chiba qua đời tại một bệnh viện ở Tokyo (Nhật Bản). Theo thông tin từ gia đình, ông trút hơi thở cuối cùng lúc 18h ngày 22/10. Tang lễ được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình.

Trong thông báo tưởng niệm, bộ phận biên tập truyện tranh Kodansha cho biết họa sĩ Chiba đã để lại nhiều tác phẩm kinh điển trong suốt 70 năm sự nghiệp. Ông dành tình yêu và niềm tin sâu sắc cho manga cũng như có những đóng góp không thể thay thế đối với ngành truyện tranh Nhật Bản.

Tetsuya Chiba sinh ngày 11/1/1939 tại Tokyo. Ông ra mắt với tư cách họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp năm 1956 và dành khoảng 70 năm theo đuổi sự nghiệp sáng tác. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có Ashita no Joe (Joe của ngày mai) và Ore wa Teppei (Siêu quậy Teppei).

Tại Việt Nam, Siêu quậy Teppei từng được nhiều độc giả thuộc thế hệ 8X và đầu 9X yêu thích. Bộ truyện kể về Teppei, cậu bé lớn lên giữa thiên nhiên hoang dã cùng cha, mang tính cách ngang tàng, hiếu động. Cuộc sống của Teppei dần thay đổi khi cậu bén duyên với kiếm đạo.

Họa sĩ Tetsuya Chiba qua đời tại một bệnh viện ở Tokyo vào ngày 22/10. Ảnh: Mantan.

Đằng sau những tình huống hài hước và tinh thần phiêu lưu, tác phẩm còn đề cập đến tình cảm gia đình, giáo dục và ý chí vượt qua thử thách. Hành trình trưởng thành của Teppei tạo nên sức hấp dẫn riêng cho bộ truyện, bên cạnh những màn đấu kiếm giàu năng lượng.

Một tác phẩm tiêu biểu khác của Chiba là Joe của ngày mai, manga về quyền anh do ông minh họa, dựa trên kịch bản của Asao Takamori, bút danh của Ikki Kajiwara. Tác phẩm được xem là một trong những dấu mốc quan trọng của manga thể thao Nhật Bản.

Trong sự nghiệp, Chiba còn sáng tác Notari Matsutaro và nhiều bộ truyện khác. Tác phẩm gần đây của ông là Hinemosu Notari Nikki.

Ngoài hoạt động sáng tác, Tetsuya Chiba từng giữ chức chủ tịch Đại học Nghệ thuật Bunsei (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) và chủ tịch Hiệp hội Họa sĩ Truyện tranh Nhật Bản. Ông được trao danh hiệu Nhân vật có công trạng văn hóa của Nhật Bản và trở thành thành viên Viện Hàn lâm Nghệ thuật Nhật Bản.