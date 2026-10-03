Tác giả Ngô Thị Bích Hiền chia sẻ về tác phẩm đoạt Giải Ba 'Cha và con gái'

Liên hoan hát Then, đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Cao Bằng năm 2026 không chỉ là dịp biểu diễn nghệ thuật, mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu, trao truyền và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống. Từ những nghệ nhân nhiều năm gắn bó với hát Then, đàn tính đến những em nhỏ đang từng ngày học và thực hành các làn điệu dân gian, mạch nguồn văn hóa tiếp tục được nối dài qua các thế hệ.