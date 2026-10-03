Tác giả Ngô Thị Bích Hiền chia sẻ về tác phẩm đoạt Giải Ba 'Cha và con gái'
Với tác phẩm “Ông mặt trời óng ánh của ngày xưa”, tác giả Ngô Thị Bích Hiền đã đoạt Giải Ba cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026. Những chia sẻ của chị là câu chuyện về ký ức, tình yêu và những điều đặc biệt dành cho người cha.
Với tác phẩm “Ông mặt trời óng ánh của ngày xưa”, tác giả Ngô Thị Bích Hiền đã đoạt Giải Ba cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026. Những chia sẻ của chị là câu chuyện về ký ức, tình yêu và những điều đặc biệt dành cho người cha.
Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/tac-gia-ngo-thi-bich-hien-chia-se-ve-tac-pham-dat-giai-ba-cha-va-con-gai-d13561.html