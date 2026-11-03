Tác giả 'Magi - Mê cung thần thoại' tái xuất

Hình ảnh trong Geekrown (tạm dịch Cuộc chiến vương quyền đẫm máu).

Theo thông báo từ tài khoản X chính thức của ứng dụng Magazine Pocket, tác phẩm mới nhất của họa sĩ Shinobu Ohtaka mang tên Geekrown (Geek and Crown) đã bắt đầu ra mắt từ ngày 27/10.

Bộ truyện được hé lộ là một tác phẩm kỳ ảo mang đậm chất quân sự (military fantasy). Ở đó, nhân vật chính bị cuốn vào một cuộc chiến tranh giành vương quyền khốc liệt và buộc phải tìm cách vạch trần kẻ phản bội đang ẩn nấp trong hàng ngũ của các sĩ quan.

Với thế mạnh xây dựng thế giới giả tưởng đồ sộ, nhiều người hâm mộ nhận định rằng đây hứa hẹn sẽ là một sân chơi hoàn hảo để Ohtaka phô diễn lại tài năng nhào nặn cốt truyện phức tạp của mình.

Magi - Mê cung thần thoại - được biết đến như một thế giới kỳ ảo vô cùng rộng lớn, phức tạp. Ảnh: CBR.

Nhắc đến Shinobu Ohtaka, độc giả chắc chắn không thể bỏ qua Magi - Mê cung thần thoại. Đây được xem là một trong những trụ cột của thể loại phiêu lưu giả tưởng đình đám bậc nhất thập kỷ trước.

Ra mắt trên tạp chí Shounen Sunday từ năm 2009 và khép lại trọn vẹn ở tập 37 vào tháng 11/2017, "đứa con cưng" này từng xưng vương tại giải thưởng Shogakukan Manga Award lần thứ 59 (hạng mục Shounen).

Bên cạnh mạch truyện chính, phần tiền truyện Magi: The Adventures of Sinbad cũng gây tiếng vang lớn trong suốt 5 năm phát hành. Toàn bộ vũ trụ "Magi" sau đó đã được xưởng phim A-1 Pictures chuyển thể thành nhiều mùa anime thành công, góp phần đưa tên tuổi của tác giả vươn tầm thế giới.

Quãng thời gian hậu "Magi", nữ họa sĩ không hề lùi về phía sau "hậu trường". Cô tiếp tục cho ra mắt Orient - bộ manga khai thác đề tài diệt quỷ và kéo dài đến tận tháng 10/2024. Dù tác phẩm này cũng được chuyển thể thành anime, không ít độc giả cho rằng Orient vẫn thiếu đi một chút "gia vị ma thuật" để có thể bùng nổ và chạm đến vị thế của người tiền nhiệm.

Chính vì thế, sự xuất hiện của Geekrown hiện tại mang ý nghĩa quan trọng. Liệu cuộc chiến vương quyền mới mẻ này có đủ sức tạo nên một cơn địa chấn tiếp theo trong làng manga Nhật Bản?