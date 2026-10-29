Tác giả Lê Kim Phượng và mối duyên với nhân vật Nguyễn Phi Lê

Lê Kim Phượng là một doanh nhân. Chị cũng yêu thơ ca và được biết đến là nữ tác giả có nhiều tác phẩm thơ mang dấu ấn riêng. Cuối năm 2024, chị ra mắt tập thơ “Màu hạnh phúc” với hơn 70 bài thơ, trong đó chị dành nhiều dung lượng cho những vần thơ viết về người lính đã để lại ấn tượng nhất định với người yêu thơ.

Thế nhưng, sự ra đời tác phẩm “Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI” viết về PGS, TS Nguyễn Phi Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFFE), Đại học Bách khoa Hà Nội, lại đến từ một cơ duyên trong công việc. PGS, TS Nguyễn Phi Lê, sinh năm 1982 là một trong những nhà khoa học trẻ tiêu biểu của Việt Nam trong lĩnh vực AI. Chị đã không chọn cơ hội phát triển sự nghiệp với mức lương cao tại Nhật Bản để trở về Việt Nam, gắn bó với giảng đường và từng bước xây dựng, đặt nền móng cho nhóm nghiên cứu chuyên sâu về AI tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Không chỉ ghi dấu bằng nhiều công trình khoa học, chị cùng các cộng sự đã đưa AI vào giải quyết những bài toán thiết thực của đất nước, đồng thời truyền cảm hứng nghiên cứu cho nhiều thế hệ sinh viên.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao giải A tặng tác giả và nhân vật. (Tác giả Lê Kim Phượng (thứ 2, từ phải sang) và PGS, TS Nguyễn Phi Lê (ngoài cùng, bên phải). Ảnh: TRỌNG HẢI

Trong quá trình hợp tác với PGS, TS Nguyễn Phi Lê để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ, năng lực và những phẩm chất đáng quý của PGS, TS Nguyễn Phi Lê đã thôi thúc tác giả Lê Kim Phượng viết về nhân vật đặc biệt này. Quá trình làm việc và tìm hiểu về nhân vật cũng khiến chị càng nhận ra giữa hai người có nhiều điểm chung: Đó là niềm mong mỏi tôn vinh những giá trị con người, trí tuệ và sản phẩm Việt Nam. Làm sao để đưa những công trình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của người Việt được phát triển, ứng dụng vào cuộc sống, giúp ích cho chính người Việt và khẳng định vị thế của trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.

Tác giả Lê Kim Phượng chia sẻ, chị và PGS, TS Nguyễn Phi Lê đã và đang hợp tác hiệu quả trong nhiều dự án đưa công nghệ vào cuộc sống và các lĩnh vực xã hội.

Ban tổ chức Cuộc thi trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành: Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO); Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM); Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (VIETTEL); Tổng công ty Khí Việt Nam-Công ty Cổ phần (PV GAS); Tập đoàn TH; Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Tân Hiệp Phát; Công ty TNHH PEDA EDTECH.