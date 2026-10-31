Tác giả ca khúc 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' chia sẻ hành trình sáng tác với người trẻ Cà Mau

Ngày 31/10, trong chương trình “Talkshare - Người trẻ và sáng tạo số” tại Cà Mau, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có buổi giao lưu, chia sẻ với các bạn trẻ về hành trình sáng tác âm nhạc, những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp và kinh nghiệm đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng trong thời đại công nghệ số.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng các khách mời trong Talkshare - Người trẻ và sáng tạo số tại Cà Mau.

Không bắt đầu bằng những dự định lớn lao hay con đường nghệ thuật được định sẵn, hành trình đến với âm nhạc của Nguyễn Văn Chung lại xuất phát từ một câu chuyện rất đời thường: Một cuộc tình không trọn vẹn. Trước khi trở thành nhạc sĩ sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích, anh từng là sinh viên ngành du lịch, khách sạn và dự định sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch hoặc làm việc tại một khách sạn ở TP Hồ Chí Minh. Thậm chí, ước mơ thuở nhỏ của anh là trở thành cầu thủ bóng đá.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng các khách mời trong giao lưu với các đại biểu.

Chia sẻ về cơ duyên đến với âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hóm hỉnh kể: “Từ yêu một cô gái rồi thất tình và tự nhiên đến với âm nhạc”. Ban đầu, anh tìm đến việc sáng tác như một cách giải tỏa nỗi buồn, ghi lại những kỷ niệm của tình yêu. Thế nhưng, càng viết, anh càng nhận ra niềm say mê với công việc này. Từ 5-10 ca khúc đầu tiên, việc sáng tác dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giao lưu, chia sẻ cùng giới trẻ Cà Mau.

Nhắc về sáng tác đầu tay, anh vui vẻ cho biết đến nay vẫn chưa muốn công bố vì cảm thấy tác phẩm chưa thực sự hoàn thiện.

Nguyễn Văn Chung bắt đầu tự học, tìm tòi, nghiên cứu cấu trúc các ca khúc và cách xây dựng giai điệu, ca từ. Anh từng thử tập đàn những bài nhạc Hoa lời Việt về tình yêu, nhưng nhận ra những ca khúc ấy chưa thể hiện được câu chuyện và cảm xúc của chính mình. Từ đó, anh nảy ra ý tưởng tự viết nhạc cho cuộc tình của bản thân.

Học sinh Cà Mau đặt câu hỏi với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Đến ca khúc thứ 6, anh có một sáng tác khiến bản thân thực sự hài lòng là “Vầng trăng khóc”. Tiếp đó là “Đêm trăng tình yêu”, “Ngôi nhà hoa hồng” và nhiều ca khúc khác. Những sáng tác được khán giả đón nhận đã tiếp thêm niềm tin để anh quyết định gắn bó lâu dài với âm nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, hơn 100 ca khúc đầu tiên chủ yếu viết về tình yêu, phù hợp với thị hiếu của khán giả trẻ thời điểm đó. Khi đã trải qua nhiều năm sáng tác, có thêm những trải nghiệm cuộc sống và nhận được sự ghi nhận của công chúng, anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của người nhạc sĩ đối với những giá trị mà âm nhạc mang lại.

Giới trẻ Cà Mau hào hứng nghe nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể chuyện làm nên những bản hit.

“Mỗi công việc đều có giá trị và trách nhiệm riêng. Người nhạc sĩ không chỉ viết bằng cảm xúc từ những câu chuyện tình yêu của mình, mà còn có trách nhiệm dùng lời ca, tiếng hát để lan tỏa, tôn vinh những điều tốt đẹp trong cuộc sống”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Quang cảnh Talkshare - Người trẻ và sáng tạo số tại Cà Mau.

Từ sự thay đổi trong nhận thức ấy, âm nhạc của Nguyễn Văn Chung dần mở rộng sang những đề tài giàu tính nhân văn, đặc biệt là tình cảm gia đình, tình mẫu tử, tình cha con. Những ca khúc như “Nhật ký của mẹ”, “Cha và con gái” đã chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả bằng những câu chuyện bình dị nhưng sâu sắc. Với anh, đây không đơn thuần là sự thay đổi đề tài sáng tác, mà còn là bước chuyển từ việc xem âm nhạc như một công việc sang ý thức xây dựng sự nghiệp gắn với trách nhiệm và giá trị cộng đồng.

Nhìn lại hành trình với khoảng 700 ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thẳng thắn nhìn nhận không phải tác phẩm nào cũng trở thành bản hit hay được đông đảo công chúng biết đến. Tuy nhiên, mỗi sáng tác đều là một trải nghiệm, giúp anh tích lũy kiến thức, hoàn thiện kỹ năng và tìm kiếm những cách thể hiện mới. Theo anh, những thành công được công chúng ghi nhận đôi khi là kết quả của cả một quá trình dài với nhiều tác phẩm chưa được biết đến.

Một dấu mốc đặc biệt trong hành trình sáng tác của Nguyễn Văn Chung là ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Anh cho biết, từ năm 2023, bản thân mong muốn chuyển hướng sang những đề tài rộng lớn hơn, không chỉ dừng lại ở tình yêu đôi lứa hay tình cảm gia đình, mà còn hướng đến tình yêu quê hương, đất nước.

Ca khúc được anh sáng tác trong sự lặng lẽ, chưa có nhiều sự chú ý hay ghi nhận ở thời điểm ban đầu. Đến năm 2024, anh chủ động đưa tác phẩm lên các nền tảng số, trong đó có TikTok, với mong muốn tiếp cận thêm nhiều khán giả. Đặc biệt, trong năm 2025, khi cả nước hướng đến nhiều sự kiện, ngày lễ lớn, ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành giai điệu được đông đảo người dân, nhất là giới trẻ, đón nhận.

Từ câu chuyện của chính mình, Nguyễn Văn Chung cho rằng, người trẻ cần có niềm tin và sự kiên trì với những điều bản thân tâm huyết. Một ý tưởng hay hay một sản phẩm sáng tạo có thể chưa được chú ý ngay từ đầu, nhưng điều quan trọng là không ngừng hoàn thiện và chủ động tìm kiếm cơ hội để đưa sản phẩm đến với công chúng. Trong bối cảnh hiện nay, công nghệ số chính là một trong những phương tiện quan trọng giúp rút ngắn khoảng cách giữa người sáng tạo và người tiếp nhận.

“Sự phát triển công nghệ quá nhanh. Nếu không có kiến thức về truyền thông, các nền tảng để bài hát lan tỏa thì tác phẩm có thể mãi nằm trong album, không ai biết đến. Vì vậy, chúng ta cần liên tục học hỏi, cập nhật kiến thức công nghệ, dù ở độ tuổi nào hay làm việc trong lĩnh vực gì”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhắn nhủ.

Những chia sẻ chân tình của nam nhạc sĩ giúp các bạn trẻ hiểu hơn về hành trình phía sau những ca khúc quen thuộc, nơi thành công không chỉ đến từ cảm xúc nhất thời hay năng khiếu, mà còn được vun đắp bằng sự tự học, tinh thần bền bỉ và khả năng nắm bắt cơ hội. Từ câu chuyện của Nguyễn Văn Chung, có thể thấy sáng tạo trong thời đại số không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm có giá trị, mà còn đòi hỏi người sáng tạo biết làm chủ công nghệ, chủ động lan tỏa những điều tốt đẹp, có ích cho cộng đồng.