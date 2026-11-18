Tác phẩm “Thanh bình” của tác giả Bùi Thanh Trung xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quangngai 2026”

Tối 18.11, trong khuôn khổ Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quangngai 2026”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc trao giải Nhất cho tác giả Bùi Thanh Trung với tác phẩm “Thanh bình”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc đã trao giải Nhất cho tác giả Bùi Thanh Trung với tác phẩm “Thanh bình”.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi

Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Giải thưởng công chúng bình chọn nhiều nhất thuộc về tác phẩm “Từ hành trình tái sinh đến dấu mốc ra khơi” của tác giả Huỳnh Văn Thắng, với 3.039 lượt bình chọn và chia sẻ.

Các tác giả đạt giải Ba được vinh danh tại lễ trao giải

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho 6 tác giả tham gia cuộc thi

Được phát động từ tháng 5.2026, cuộc thi thu hút hơn 800 tác phẩm của 97 tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh tham gia.

Tác giả Huỳnh Văn Thắng nhận giải công chúng bình chọn nhiều nhất với tác phẩm “Từ hành trình tái sinh đến dấu mốc ra khơi”

Các tác phẩm đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp, những góc nhìn sinh động về thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Ngãi. Qua lăng kính nhiếp ảnh, vẻ đẹp của quê hương được khắc họa đa dạng, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Ngãi, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương trong cộng đồng.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo dành cho những người yêu nhiếp ảnh mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về một Quảng Ngãi tươi đẹp, giàu bản sắc, năng động và hạnh phúc đến đông đảo công chúng.