Tác dụng ít người biết của cùi bưởi đối với sức khỏe

NỘI DUNG 1. Hỗ trợ tiêu hóa 2. Tinh dầu trong cùi bưởi hỗ trợ giảm ho 3. Hỗ trợ ổn định đường huyết 4. Ăn cùi bưởi kéo dài cảm giác no 5. Cùi bưởi hỗ trợ giảm cholesterol xấu 6. Cùi bưởi chứa chất chống oxy hóa

Cùi bưởi là lớp thịt trắng, xốp nằm bên trong vỏ còn gọi là lớp albedo. Dù thường bị loại bỏ khi ăn, phần nguyên liệu này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào, đặc biệt là hàm lượng chất xơ và các hợp chất thực vật lành mạnh.

Việc hiểu rõ và tận dụng đúng cách cùi bưởi sẽ giúp cải thiện thể trạng, tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa một số vấn đề sức khỏe.

1. Hỗ trợ tiêu hóa

Cùi bưởi chứa chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi. Ảnh minh họa AI

Hệ tiêu hóa đóng vai trò cốt lõi trong việc hấp thụ dưỡng chất và duy trì thể trạng ổn định cho toàn bộ cơ thể. Cùi bưởi chứa hàm lượng rất cao chất xơ không hòa tan và pectin – một loại chất xơ hòa tan đặc biệt.

Các thành phần này đóng vai trò gia tăng thể tích phân, kích thích nhu động ruột hoạt động đều đặn và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Nhờ đó, các chứng rối loạn tiêu hóa nhẹ hoặc tình trạng táo bón mạn tính có thể được hạn chế đáng kể, giúp quá trình chuyển hóa và bài tiết diễn ra trơn tru hơn mỗi ngày.

2. Tinh dầu trong cùi bưởi hỗ trợ giảm ho

Các tài liệu nghiên cứu dược liệu, vỏ và cùi bưởi từ lâu đã được sử dụng như một bài thuốc hỗ trợ các bệnh lý về đường hô hấp. Tác dụng giảm ho chủ yếu xuất phát từ hàm lượng tinh dầu (với các hoạt chất tiêu biểu như limonene và pinene) hiện diện trong lớp vỏ xanh và cùi trắng.

Các hợp chất dễ bay hơi này có khả năng làm loãng dịch đờm, hỗ trợ cơ thể tống xuất đờm ra ngoài dễ dàng hơn và làm dịu nhanh các cơn ho khan, ho có đờm. Bên cạnh đó, nhóm chất chống oxy hóa flavonoid như naringin và hesperidin sở hữu đặc tính kháng viêm tự nhiên, giúp làm giảm tình trạng kích ứng ở niêm mạc cổ họng và đường hô hấp trên.

3. Hỗ trợ ổn định đường huyết

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong cùi bưởi đóng vai trò như một màng đệm sinh học, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate vào máu.

Mọt số nghiên cứu về dinh dưỡng đã ghi nhận cơ chế này giúp ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng vọt đột ngột sau bữa ăn, từ đó duy trì mức năng lượng ổn định cho cơ thể.

Đây được xem là giải pháp hỗ trợ dinh dưỡng hữu ích cho những người đang cần kiểm soát đường huyết hoặc duy trì cân bằng chuyển hóa tự nhiên.

4. Ăn cùi bưởi kéo dài cảm giác no

Cùi bưởi ít calo nhưng lại có khả năng hút nước mạnh mẽ, giúp gia tăng thể tích thức ăn trong dạ dày. Nhờ đặc tính trương nở của pectin, cùi bưởi giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế cảm giác thèm ăn và tránh tình trạng nạp quá nhiều năng lượng trong các bữa chính. Những người đang áp dụng chế độ ăn lành mạnh có thể tận dụng thực phẩm này để kiểm soát khẩu phần ăn.

5. Cùi bưởi hỗ trợ giảm cholesterol xấu

Cùi bưởi chứa các hợp chất flavonoid hoạt tính sinh học cao kết hợp với hàm lượng pectin phong phú.

Các thử nghiệm y khoa đã chỉ ra rằng sự kết hợp này có khả năng hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu (LDL-cholesterol) trong máu và bảo vệ thành mạch máu trước các nguy cơ tổn thương do xơ vữa động mạch. Việc bổ sung hợp lý các dưỡng chất từ quả bưởi giúp hệ tim mạch hoạt động ổn định và giảm bớt áp lực tuần hoàn.

6. Cùi bưởi chứa chất chống oxy hóa

Tác động tiêu cực của các gốc tự do và tình trạng viêm mạn tính cấp độ thấp là nguyên nhân cốt lõi gây ra tổn thương tế bào và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Lớp cùi trắng xốp của bưởi chứa một lượng lớn các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Các chất này đóng vai trò giúp chống lại stress oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào gan và làm giảm tình trạng viêm nhiễm toàn thân.

Lưu ý: Mặc dù cùi bưởi mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, khi chế biến thành các món ăn (như chè cùi bưởi) cần sơ chế kỹ để loại bỏ vị đắng. Bên cạnh đó, người đang sử dụng các loại thuốc điều trị bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn sử dụng thường xuyên.