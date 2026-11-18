Tác giả: Bob Arnot/ Huy Hoàng & NXB Dân trí

Thánh kinh cà phê

Cuốn sách hướng dẫn chúng ta cách lựa chọn những hạt cà phê chất lượng, một số kỹ thuật pha chế, các cách kết hợp cà phê với các loại thực phẩm được chọn lựa kỹ lưỡng, cũng như hàng loạt các công thức hấp dẫn. Ngoài ra, những hiểu lầm thường gặp nhất đối với cà phê cũng sẽ được tiết lộ cùng với cách tránh một số ít mối họa tiềm ẩn trong cà phê.

Tác dụng của uống cà phê thường xuyên

Trước kia, cà phê bị mang tiếng oan là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư. Nhưng sự thật không phải vậy, người uống cà phê thường xuyên sẽ giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Uống cà phê sẽ giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Ảnh minh họa: T.N.

Trong bối cảnh dư luận liên tục thay đổi từ thái cực này sang thái cực khác, chẳng phải chúng ta nên cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng chính khoa học đang đẩy nhanh “con lắc” hay sao? Giới y khoa đã xem xét kỹ lưỡng bất kỳ mối liên kết khả dĩ nào giữa ung thư và cà phê.

Trên thực tế, Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ (American Institute for Cancer Research - AICR) thậm chí còn đưa con số các nghiên cứu về chủ đề này lên đến hàng nghìn. “Trước đây, một vài cuộc điều tra ám chỉ cà phê có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Song ngày nay, những nghiên cứu lớn hơn và được chuẩn bị tốt hơn lại gợi ý điều ngược lại: Cà phê sở hữu khả năng bảo vệ cơ thể trước những căn bệnh ung thư nhất định,” AICR báo cáo.

Những thay đổi lớn như vậy sẽ không cách nào bám trụ được nếu thiếu bằng chứng; một số nghiên cứu mới nhất đã tiến hành theo dõi hàng vạn đối tượng trong hơn một thập kỷ và phát hiện ra, trong nhiều trường hợp, càng nhiều tách cà phê được tiêu thụ mỗi ngày, tỷ lệ ung thư càng giảm bớt.

Scientific Report, do Nature Publishing Group [1] xuất bản, mới đây đã công bố một phân tích về 105 nghiên cứu viễn cảnh [2]. Bài viết kết luận, những người uống cà phê thường ít có nguy cơ mắc các bệnh về răng miệng, yết hầu, gan, đại tràng, tuyến tiền liệt và nội mạc tử cung hơn những người không uống.

Và mặc dù theo Scientific Reports, nguy cơ ung thư phổi có thể tăng lên ở các tín đồ cà phê, một phân tích riêng biệt trên các nghiên cứu về ung thư phổi lại không hề cho thấy sự gia tăng nào đối với các tín đồ cà phê là những người không hút thuốc.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc uống cà phê có liên hệ với khả năng giảm thiểu nguy cơ ung thư trên mọi phương diện. Cà phê không triệt hạ tận gốc cội rễ của ung thư, nhưng hứa hẹn sẽ kìm hãm tình trạng viêm, nguyên nhân khiến cho ung thư phát triển và quá trình oxy hóa, thủ phạm phá hủy cấu trúc ADN. Mặc dù vậy, đừng nên bỏ qua những đợt khám sức khỏe định kỳ.

Cà phê với hàm lượng phenol cao dễ dàng cung cấp năng lượng và huy động thêm nhiên liệu từ nguồn chất béo dự trữ cho cả ngày dài. Khi chất béo dự trữ được tiêu hao bớt, nguy cơ mắc béo phì sẽ giảm, khi có cân nặng lý tưởng, bạn sẽ tránh xa bệnh ung thư thêm một quãng khá dài.

[1] Công ty xuất bản quốc tế chuyên về các tập san học thuật, tạp chí, dữ liệu trực tuyến, các dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và y tế.

[2] Nghiên cứu thu thập thông tin về đối tượng nhiều lần (thời điểm hiện tại và tương lai), vì vậy còn được gọi là nghiên cứu theo thời gian.