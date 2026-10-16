Tác dụng của nước ép dưa hấu với người tăng huyết áp

Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch và đột quỵ. Bên cạnh dùng thuốc theo chỉ định, điều chỉnh chế độ ăn uống là một phần thiết yếu trong kiểm soát huyết áp. Nước ép dưa hấu được quan tâm nhờ chứa L-citrulline, kali và các hợp chất chống oxy hóa, tốt cho người tăng huyết áp.

1. Nước ép dưa hấu hỗ trợ kiểm soát huyết áp như thế nào?

L-citrulline hỗ trợ cơ chế giãn mạch: Dưa hấu chứa L-citrulline, một axit amin mà cơ thể có thể chuyển hóa thành L-arginine. Đây là nguyên liệu để tổng hợp oxit nitric (NO), một phân tử giúp giãn cơ trơn thành mạch, góp phần điều hòa lưu lượng máu và huyết áp. Cơ chế này là cơ sở để các nhà khoa học nghiên cứu tiềm năng của dưa hấu đối với sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, hàm lượng L-citrulline trong thực phẩm có thể thay đổi tùy giống dưa và cách chế biến

Kali góp phần điều hòa huyết áp: Dưa hấu cung cấp kali, một khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ và thần kinh, đồng thời tham gia điều hòa cân bằng dịch trong cơ thể. Theo CDC Hoa Kỳ, lượng natri cao và lượng kali thấp có thể làm tăng huyết áp. Bổ sung đủ kali từ thực phẩm có thể giúp kiểm soát huyết áp, đặc biệt khi kết hợp với chế độ ăn giảm muối.

Lycopene và vitamin C có lợi cho sức khỏe tim mạch: Dưa hấu chứa lycopene và vitamin C có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào và thành mạch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Nước ép dưa hấu được quan tâm nhờ chứa L-citrulline, kali và các hợp chất chống oxy hóa, tốt cho người tăng huyết áp. Ảnh AI.

2. Nghiên cứu nói gì về tác dụng hạ huyết áp của dưa hấu?

Một phân tích gộp công bố năm 2025 trên tạp chí Clinical Nutrition ESPEN, tổng hợp 15 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với 415 người trung niên và cao tuổi, ghi nhận L-citrulline (thành phần có trong dưa hấu) có liên quan đến mức giảm huyết áp tâm thu trung bình khoảng 4,02 mmHg và huyết áp tâm trương khoảng 2,54 mmHg trong các dữ liệu được phân tích.

Kết quả này gợi mở tiềm năng của L-citrulline đối với việc hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, các thử nghiệm sử dụng những hình thức can thiệp khác nhau, bao gồm bổ sung L-citrulline và kết hợp các hợp chất khác; chỉ một nghiên cứu sử dụng nước ép dưa hấu nguyên chất, số người tham gia cũng còn hạn chế. Do đó, cần thêm nghiên cứu có quy mô lớn, thời gian theo dõi dài hơn để xác định hiệu quả, liều lượng và đối tượng có thể hưởng lợi.

3. Những lợi ích sức khỏe khác của nước ép dưa hấu

Hỗ trợ bổ sung nước: Dưa hấu là loại quả chứa nhiều nước. Sử dụng một lượng phù hợp có thể góp phần bổ sung dịch cho cơ thể, nhất là khi thời tiết nóng hoặc sau hoạt động thể lực. Nước đóng vai trò quan trọng trong tuần hoàn, điều hòa thân nhiệt và hoạt động tiêu hóa. Tuy nhiên, người mắc bệnh tim hoặc bệnh thận được yêu cầu hạn chế dịch, cần tuân thủ lượng nước do bác sĩ hướng dẫn, không tự ý tăng uống nước ép.

Góp phần xây dựng chế độ ăn lành mạnh: Dưa hấu cung cấp nước, vitamin C và các hợp chất thực vật. Khi ăn với lượng phù hợp, loại quả này có thể góp phần đa dạng hóa khẩu phần.

4. Người tăng huyết áp uống nước ép dưa hấu cần lưu ý gì?

Ưu tiên ăn dưa hấu nguyên miếng: Khi ép và bỏ bã, lượng chất xơ trong đồ uống thường giảm so với ăn nguyên quả. Nước ép cũng dễ được tiêu thụ nhanh và với lượng lớn, khiến tổng lượng đường và năng lượng nạp vào tăng lên.

Theo WHO, đường tự nhiên có trong nước ép trái cây được xếp vào nhóm đường tự do cần hạn chế. Vì vậy, nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả, uống nước lọc để giải khát và không thêm đường vào nước ép. Người mắc đái tháo đường hoặc đang kiểm soát đường huyết cần chú ý khẩu phần, theo dõi đáp ứng đường huyết và trao đổi với nhân viên y tế nếu cần điều chỉnh chế độ ăn.

Thận trọng khi mắc bệnh thận: Người mắc bệnh thận mạn, có tăng kali máu hoặc được yêu cầu hạn chế kali cần hỏi bác sĩ về lượng dưa hấu và nước ép phù hợp. Không phải tất cả người bệnh thận đều phải hạn chế kali; quyết định phụ thuộc vào chức năng thận, kết quả xét nghiệm và thuốc đang sử dụng.

Không tự ý ngừng thuốc huyết áp: Nước ép dưa hấu không thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp. Người bệnh cần uống thuốc đúng chỉ định, theo dõi huyết áp tại nhà và tái khám theo lịch. Nếu huyết áp thay đổi, không tự giảm liều hoặc ngừng thuốc dựa trên việc đã thay đổi chế độ ăn.

5. Cách kiểm soát huyết áp hiệu quả

Để kiểm soát huyết áp lâu dài, người bệnh nên thực hiện đồng thời các biện pháp sau:

Giảm muối: WHO khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày, tính tổng lượng muối từ mọi nguồn.

Ăn uống cân đối: Tăng cường rau xanh, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và thực phẩm giàu kali phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Vận động thường xuyên: Lựa chọn hoạt động thể lực phù hợp với tuổi tác và bệnh nền.

Duy trì cân nặng hợp lý: Hạn chế thực phẩm giàu năng lượng, nhiều đường và chất béo không có lợi.

Ngủ đủ, kiểm soát căng thẳng: Duy trì giờ ngủ đều đặn, hạn chế rượu bia và không hút thuốc.

Tuân thủ điều trị: Đo huyết áp đúng cách, ghi lại kết quả và dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nước ép dưa hấu có một số thành phần tiềm năng hỗ trợ sức khỏe mạch máu. Người tăng huyết áp có thể sử dụng với lượng phù hợp nếu không có chống chỉ định, đồng thời ưu tiên trái cây nguyên quả và duy trì các biện pháp kiểm soát huyết áp đã được khuyến cáo.

Bài viết mang tính chất tham khảo, không thay thế chẩn đoán và điều trị của bác sĩ.