Tác động của việc eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa với kinh tế Italy

Tàu khu trục Jamaran thuộc Hạm đội 83 của Hải quân Iran tuần tra tại khu vực eo biển Bab al-Mandab. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Chủ tịch Hiệp hội chủ tàu Italy (Assarmatori), ông Stefano Messina đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ lạm phát phi mã và thiệt hại nặng nề đối với hoạt động xuất khẩu của Italy nếu tuyến hàng hải qua eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa hoàn toàn.

Theo tờ Corriere della Sera, cảnh báo được ông Messina đưa ra sau vụ tàu buôn Jolly Oro, với thủy thủ đoàn gồm 23 người cùng nhiều hàng hóa đa dạng như thực phẩm, đồ nội thất, hàng đông lạnh, thép và cà phê, đã phải cần đến sự hộ tống khẩn cấp của Hải quân Italy để vượt qua eo biển Bab el-Mandeb theo hướng tới cảng Jeddah của Saudi Arabia trước khi tiếp tục hành trình qua kênh đào Suez để đến Napoli và Genoa.

Theo ông Messina, trong suốt 2 năm rưỡi qua, phần lớn các tàu chở hàng di chuyển qua khu vực xung đột này đều được bảo vệ theo chiến dịch Aspides của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do hoạt động này hiện đã bị đình chỉ, các chủ tàu Italy buộc phải yêu cầu chính phủ hỗ trợ lực lượng hải quân hộ tống trong giai đoạn chuyển tiếp.

Các chuyên gia ước tính sẽ có khoảng 10 tàu hàng cần đến sự bảo vệ tương tự trong vòng 30 ngày tới. Dù lực lượng Hải quân Italy có đủ năng lực, việc triển khai đơn phương này sẽ tạo ra áp lực rất lớn về chi phí và số lượng tàu chiến huy động.

Ngoài ra, chi phí vận hành hàng hải cũng đang leo thang chóng mặt. Giá nhiên liệu tàu biển đã tăng gấp đôi trong vòng 3 tháng qua. Trong khi đó, chi phí mua bảo hiểm bổ sung rủi ro chiến tranh dù chỉ trong thời gian ngắn từ 3 đến 4 ngày cũng tương đương từ 1% đến 2% giá trị tàu. Chủ tịch Assarmatori nhấn mạnh toàn bộ gánh nặng tài chính này sẽ nhanh chóng trút lên lạm phát trong nước.

Đáng chú ý, tuyến đường hàng hải hiện do lực lượng Houthi kiểm soát này là huyết mạch vận chuyển từ 30% đến 40% lượng dầu mỏ và khí đốt nhập khẩu của Italy, đồng thời luân chuyển tới 40% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường châu Á và châu Phi. Nếu eo biển này bị phong tỏa hoàn toàn, các hãng tàu Italy buộc phải chuyển hướng đi vòng qua mũi Gibraltar, khiến hành trình kéo dài thêm từ 20-25 ngày, đội chi phí vận tải lên cao, khiến hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ và làm giảm nghiêm trọng sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Italy trên trường quốc tế.