Tác động của mạng xã hội đến hành vi tự gây thương tích ở thanh thiếu niên

Suốt 12 năm làm dâu, tôi từng nhiều lần khó chịu vì mẹ chồng lúc nào cũng dè sẻn, từ bữa ăn, chiếc áo cũ đến những khoản chi tiêu nhỏ trong nhà. Chỉ đến khi bà qua đời, khi vô tình mở chiếc hộp cũ trong phòng mẹ chồng, tôi mới hiểu phía sau sự tiết kiệm ấy là một câu chuyện mà bà đã âm thầm giấu các con suốt nhiều năm.