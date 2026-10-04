Tác động của không khí lạnh tới Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khoảng chiều tối và đêm nay, 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ chiều tối 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng ngày 5/10 trời chuyển lạnh.

Từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh. Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Hôm nay đến sáng 5/10, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 3/10 đến 8h ngày 4/10 có nơi trên 100mm.

Dự báo hôm nay đến sáng 5/10 khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20–50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 150mm.

Đêm 4/10 khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 15–40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Ngày 5–6/10, vùng mưa mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế.

Chiều tối và đêm 4/10 khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

"Mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp", Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo.