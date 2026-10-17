Tác động của đợt không khí lạnh sắp tới đến thời tiết miền Bắc

Không khí lạnh lệch Đông, nhiệt độ miền Bắc vẫn cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau nhiều ngày nắng, từ ngày 21-22/10, riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt mưa này do khoảng từ ngày 19 - 21/10, Bắc Bộ, trong đó có khu vực Hà Nội khả năng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này dự báo được tăng cường lệch về phía Đông, chủ yếu gây mưa ở khu vực miền Trung và ít làm thay đổi thời tiết miền Bắc. Nhiệt độ nhiều nơi ở Bắc Bộ dự báo ban ngày vẫn trên 30 độ C.

Không khí lạnh lệch Đông, miền Bắc vẫn có nền nhiệt cao. Ảnh: Tuấn Anh

Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng vẫn xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên tại Hà Nội có khả năng xảy ra vào nửa cuối tháng 1/2027. Từ tháng 2 đến tháng 4/2027, thành phố tiếp tục chịu ảnh hưởng của khoảng 9-11 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường, tần suất giảm dần từ tháng 3. Rét đậm, rét hại chủ yếu xảy ra trong tháng 2, số ngày thấp hơn trung bình nhiều năm.

Như vậy, mùa đông ấm hơn vẫn có những thời điểm rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe, cây trồng, vật nuôi. Việc chuẩn bị chống rét vẫn cần thiết, nhất là khi các đợt không khí lạnh mạnh có thể làm nhiệt độ giảm nhanh.

Cùng với rét, Hà Nội cần đề phòng mưa lớn trái mùa trong các tháng chính đông. Từ tháng 11-2026 đến tháng 1/2027 có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ. Trong giai đoạn tháng 2 đến tháng 4/2027, thành phố có khoảng 20-25 ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, tập trung từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 3. Dông, lốc, sét gia tăng từ tháng 3; nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện vào nửa cuối tháng 4.

Từ nay đến hết tháng 10 không có dấu hiệu của bão trên Biển Đông

Cơ quan khí tượng cho biết, liên quan đến bão và áp thấp nhiệt đới, dự báo từ nay đến hết tháng 10/2026 chưa có dấu hiệu của bão cũng như áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông. Trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, dự kiến trên biển Đông chỉ còn 1-2 cơn và ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Cơ quan chuyên môn cảnh báo người dân không chủ quan bởi vẫn có nguy cơ xuất hiện các đợt không khí lạnh tràn về đột ngột gây rét đậm, rét hại nhưng diễn ra ngắn ngày. Bên cạnh đó, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc vào cuối mùa đông cũng có xu hướng giảm sút; nắng nóng có thể xuất hiện sớm ở Tây Bắc Bộ vào đầu hè. Phía Nam, nắng nóng gay gắt có thể xuất hiện sớm ở miền Đông Nam Bộ, sau đó lan rộng ở toàn Nam Bộ.

Ngoài ra, các chuyên gia khí tượng thủy văn cho rằng một tác động đáng lưu ý khác mà El Nino có thể gây ra đó là nguy cơ thiếu hụt mưa và nguồn nước, nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn cũng gia tăng.

Theo dự báo, trong những tháng còn lại của năm 2026, lượng mưa ở Trung Bộ có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; mùa mưa ở các tỉnh cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể kết thúc sớm. Vì vậy, dòng chảy trên các sông ở miền Trung và miền Nam sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đến sớm và gay gắt hơn.

Trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027, El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%. Từ tháng 02-4/2027, El Nino tiếp tục duy trì nhưng có xu hướng suy yếu về cường độ, nhiều khả năng El Nino sẽ có cường độ trung bình đến mạnh và còn duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần quay trở lại trạng thái trung tính.

Các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.