Tablet gaming màn hình OLED 165Hz, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, giá gần 17 triệu đồng

Về hiệu năng, Vivo iQOO Pad Pro được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiến trình 3nm, kết hợp GPU Adreno 840 và chip gaming Q3 do iQOO phát triển. Hệ thống xử lý được hỗ trợ bởi bộ xử lý siêu lõi Monster, có nhiệm vụ phân bổ tài nguyên tính toán linh hoạt theo mức độ tải của từng tác vụ. Trong khi đó, chip Q3 đảm nhiệm các công nghệ đồ họa nâng cao, bao gồm siêu kết xuất QNSS, nâng độ phân giải lên 2K, dò tia toàn cảnh và nội suy khung hình không mất dữ liệu trên những tựa game tương thích.

Vivo iQOO Pad Pro.

Đồng thời, Vivo cũng tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ chơi game như bộ lọc tăng cường vùng tối trong các trò chơi FPS, khử rung khi thao tác nhiều ngón tay, phân vùng chống chạm nhầm cạnh và con quay hồi chuyển siêu nhạy với tốc độ lấy mẫu lên đến 500Hz. Những trang bị này được kỳ vọng cải thiện khả năng điều khiển, độ chính xác khi ngắm bắn và trải nghiệm chơi game trên màn hình cảm ứng.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Vivo iQOO Pad Pro là hệ thống tản nhiệt chủ động Ice Dome bốn lớp, kết hợp giữa quạt làm mát bên trong và các giải pháp tản nhiệt thụ động. Quạt có kích thước 30x30x3,5mm, tạo lưu lượng gió tối đa 0,94 CFM và sử dụng thiết kế cửa hút gió hai chiều để tăng hiệu quả lưu thông không khí. Hệ thống này còn có các tấm tản nhiệt buồng hơi kép VC cùng vật liệu graphite dẫn nhiệt cao, đưa tổng diện tích tản nhiệt lên hơn 23.000mm².

Theo kết quả thử nghiệm nội bộ của nhà sản xuất, khi chạy một tựa game di động thế giới mở có quy mô lớn ở thiết lập đồ họa cực cao và giới hạn mục tiêu 60fps, iQOO Pad Pro đạt tốc độ khung hình trung bình 60,2fps. Việc tích hợp quạt tản nhiệt chủ động trên một mẫu tablet nhỏ gọn là giải pháp đáng chú ý, đặc biệt với những người dùng thường xuyên chơi game trong thời gian dài và cần duy trì hiệu suất ổn định.

iQOO Pad Pro sử dụng màn hình OLED kích thước 8,8 inch, độ phân giải 2,3K (2.304x1.440 pixel) với mật độ điểm ảnh 308 ppi. Tấm nền có tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 93,3%, viền màn hình chỉ rộng 2,65mm, giúp tối ưu không gian hiển thị trong một thiết kế nhỏ gọn.

Màn hình này hỗ trợ tần số quét lên đến 165Hz, phù hợp với các tựa game có tốc độ khung hình cao, đi kèm tốc độ lấy mẫu cảm ứng đa ngón tay 500Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng tức thời 5.000Hz. Nhà sản xuất cũng công bố độ trễ phản hồi cảm ứng dưới 1ms, hướng đến khả năng phản hồi nhanh trong những tình huống đòi hỏi thao tác liên tục.

Chất lượng hiển thị của Vivo iQOO Pad Pro còn được tăng cường nhờ độ sáng kích thích toàn cục 1.600 nit, độ sáng cực đại cục bộ 4.500 nit và tỷ lệ tương phản lên đến 8.000.000:1. Màn hình hỗ trợ gam màu rộng 100% DCI-P3, được hiệu chuẩn tại nhà máy với sai lệch màu Delta E nhỏ hơn 1, tương thích HDR10+ và đạt chứng nhận độ phân giải cực cao Zreal.

Đối với người dùng thường xuyên sử dụng máy trong thời gian dài, Vivo trang bị công nghệ giảm ánh sáng xanh ở cấp độ phần cứng, điều chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng theo nhịp sinh học. Thiết bị cũng đạt chứng nhận chăm sóc mắt TÜV Rheinland, đồng thời tích hợp tính năng Bảo vệ mắt khi chơi game 3.0 với các chế độ làm dịu, thể thao điện tử và chống chói.

Dung lượng pin cũng là lợi thế đáng chú ý của mẫu tablet gaming này. iQOO Pad Pro sở hữu viên pin Blue Ocean 9.020mAh, sử dụng công nghệ cực dương silicon-carbon thế hệ thứ tư và pin bán rắn thế hệ thứ hai. Theo thông tin từ hãng, pin có mật độ năng lượng 837Wh/L và vẫn duy trì ít nhất 80% dung lượng sau 1.200 chu kỳ sạc-xả. Thiết bị được thiết kế để hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ từ -20 đến 40 độ C.

Ngoài ra, công nghệ Direct Drive Power Supply 2.0 cho phép cấp nguồn trực tiếp từ bộ sạc, bỏ qua quá trình nạp và xả pin trong một số tác vụ phù hợp, qua đó giảm lượng nhiệt phát sinh khi chơi game và hỗ trợ bảo vệ tuổi thọ pin. iQOO cho biết máy có thể chơi game MOBA liên tục đến 10,75 giờ ở tốc độ 60fps, phát video ngắn hoặc livestream trong khoảng 21 giờ và phát video ngoại tuyến lên đến 27 giờ. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 66W.

Vivo iQOO Pad Pro có các tùy chọn RAM LPDDR5X dung lượng 8GB, 12GB hoặc 16GB, kết hợp bộ nhớ trong UFS 4.1 với dung lượng 256GB hoặc 512GB. Máy chạy Android 17 với giao diện OriginOS 7 HD. Hệ thống camera trên thiết bị tương đối cơ bản so với các trang bị tập trung vào chơi game, gồm camera sau 13MP và camera trước 8MP.

Các tính năng khác bao gồm cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn, hệ thống loa kép, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 và cổng USB Type-C 3.2 Gen 2. Máy có kích thước 197,36 x 126,25 x 5,74mm và trọng lượng 298g, qua đó duy trì lợi thế về tính di động so với những mẫu máy tính bảng gaming kích thước lớn hơn.

Tại thị trường Trung Quốc, iQOO Pad Pro được bán với nhiều cấu hình bộ nhớ. Phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB có giá 4.299 Nhân dân tệ (tương đương 16,67 triệu đồng). Phiên bản RAM 12GB/256GB được niêm yết ở mức 4.699 Nhân dân tệ (18,22 triệu đồng), trong khi phiên bản RAM 16GB/256GB có giá 5.099 Nhân dân tệ (19,77 triệu đồng). Với người dùng cần dung lượng lưu trữ lớn hơn, hai tùy chọn RAM 12GB/512GB và RAM 16GB/512GB lần lượt có giá 5.399 Nhân dân tệ (20,94 triệu đồng) và 5.799 Nhân dân tệ (22,49 triệu đồng).