Một thương hiệu Trung Quốc có tên Founder đã niêm yết một thiết bị Windows 2 trong 1 với màn hình 16 inch, được xây dựng trên nền tảng x86. Kích thước vật lý của nó lớn hơn nhiều so với Surface Pro của Microsoft, và được định giá phù hợp với phân khúc giá rẻ của thị trường.

Mặc dù thị trường hiện tại không thiếu những cái tên cạnh tranh trực tiếp với Surface Pro như ThinkPad X13 Detachable vừa ra mắt hay ProArt PZ14 sở hữu màn hình rộng 14 inch, nhưng rất ít sản phẩm đạt tới kích thước 16 inch như thiết bị của Founder.

Tablet 2-in-1 Founder 16 inch giá cực rẻ cạnh tranh Surface Pro

Nhà sản xuất đã trang bị cho máy tấm nền độ phân giải 2.560 x 1.600 pixel theo tỷ lệ 16:10. Màn hình này đạt độ sáng tối đa 300 nit, tần số quét 60 Hz và độ bao phủ màu 72% NTSC.

Những thông số này nằm ở mức phổ thông khi đặt cạnh tấm nền 120 Hz với độ sáng 600 nit cùng độ phân giải 2.880 x 1.920 pixel trên phiên bản Surface Pro sử dụng tâm nền công nghệ IPS.

Founder 16 inch 2-in-1 được thiết kế dựa trên kiến trúc x86 truyền thống nhằm mang đến sự tương thích tối đa cho các phần mềm làm việc hàng ngày.

So với dòng Surface Pro quen thuộc từ Microsoft, thiết bị mới sở hữu chiều rộng và chiều cao vượt trội nhờ không gian hiển thị rộng rãi, kèm theo đó là hệ thống cổng kết nối phong phú hơn đáng kể.

Mẫu máy này đang được chào bán với mức giá khởi điểm khoảng 15,5 triệu đồng.

Sự cắt giảm về chi phí còn thể hiện rõ ở cấu hình bên trong khi Founder lựa chọn vi xử lý Intel Processor N100 thuộc thế hệ Alder Lake-N. Con chip 4 nhân này không hỗ trợ công nghệ phân luồng, chấp nhận hiệu năng khiêm tốn để đổi lấy khả năng tương thích phần mềm x86 hoàn hảo.

Thực tế cho thấy sức mạnh của Processor N100 chưa bằng một nửa so với con chip Snapdragon X Plus trang bị trên Surface Pro bản cơ bản. Dù vậy, máy vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm nhờ dung lượng bộ nhớ RAM 16 GB, dung lượng lưu trữ SSD 512 GB cùng viên pin 46 Wh.

Các cổng kết nối trên Founder

Về khả năng kết nối, kích thước lớn giúp Founder đưa vào thân máy hai cổng USB 3.2 Type-A, hai cổng USB Type-C, khe cắm thẻ nhớ microSD và giắc cắm tai nghe 3,5 mm.

Toàn bộ phần cứng này được gói gọn trong thân máy dày 12 mm với trọng lượng khoảng 1,2 kg, chưa tính phần chân đế cùng bàn phím rời. Với mức giá 15,5 triệu đồng, người dùng sẽ nhận được trọn bộ máy kèm chân đế và bàn phím.

Mặc dù hình ảnh quảng cáo có xuất hiện bút cảm ứng tiêu chuẩn MPP 2.0, nhưng phụ kiện này vẫn cần mua riêng.

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