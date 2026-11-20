Thùng chứa đã đầy rác nhưng chưa được vận chuyển để xử lý.

Tuy nhiên, lượng du khách tăng nhanh cũng tạo áp lực lớn lên công tác bảo vệ môi trường. Do chưa có điểm xử lý rác tập trung, toàn bộ rác thải phải vận chuyển ra ngoài để xử lý, làm tăng chi phí dịch vụ môi trường. Trong khi đó, tần suất thu gom khoảng 2 ngày/lần chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan và sức hút của điểm đến.

Rác thải vứt bừa bãi làm mất mỹ quan. Ảnh chụp ngày 19/11/2026