Tà Xùa phát động bình chọn danh hiệu 'Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu thế giới' năm 2026

Lễ phát động bình chọn danh hiệu “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu thế giới” năm 2026.

Trước đó, Tà Xùa được vinh danh là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” và đang tiếp tục được đề cử tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2026 ở hạng mục “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu thế giới”. Đây là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người Tà Xùa.

Đại biểu dự lễ phát động

UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và du khách tham gia bình chọn; hướng dẫn bình chọn tại các cơ sở lưu trú, homestay, nhà hàng, điểm du lịch; bố trí mã QR thuận tiện tại 4 khu vực trọng điểm gồm: Sống lưng khủng long, Thảo Nguyên, Làng văn hóa và điểm săn mây; kết hợp nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh du lịch Tà Xùa văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp. Thời gian bình chọn bắt đầu từ ngày 24/10, dự kiến kết thúc ngày 30/10/2026.

Lực lượng vũ trang xã Tà Xùa thực hiện bình chọn tại lễ phát động.