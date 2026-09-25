Tà Xùa hướng tới khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030

Tiệm cafe tại Đỉnh gió thu hút du khách.

Ưu tiên xây dựng hạ tầng để thu hút đầu tư

Tạo nền tảng phát triển du lịch, những năm gần đây, Tà Xùa tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông. Mỗi năm, xã duy tu, sửa chữa khoảng 11 tuyến đường, với khoảng 5 km đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ xã hội. Đến nay, toàn xã có trên 87 km đường giao thông nông thôn được cứng hóa. Dự án chỉnh trang, tôn tạo hạ tầng du lịch tại khu trung tâm xã Tà Xùa, với số vốn đầu tư 30 tỷ đồng được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, là dự án trọng điểm sắp được triển khai sẽ tạo điều kiện cho Tà Xùa có thêm lợi thế để phát triển du lịch.

Ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, cho biết: Địa phương xác định quy hoạch, quản lý đất đai và trật tự xây dựng là nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo đảm phát triển du lịch theo hướng bài bản, bền vững. UBND xã đã kiện toàn Tổ quản lý trật tự xây dựng và đất đai; tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở kinh doanh chấp hành quy định pháp luật; đồng thời, tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm theo phương châm "phát hiện sớm, ngăn chặn từ đầu", kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm mới.

Tốc độ phát triển nhanh cũng tạo sức ép lên công tác quản lý, nhất là về trật tự xây dựng. Để phát triển du lịch bền vững, các công trình xây dựng chưa đồng bộ, nguy cơ ảnh hưởng cảnh quan, công trình vi phạm đã được kiểm tra, thực hiện các giải pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật, trả lại môi trường phát triển du lịch an toàn cho Tà Xùa.

Du khách check in tại Thảo nguyên Tà Xùa

Cùng với hoàn thiện hạ tầng, Tà Xùa xác định thu hút đầu tư có chọn lọc là giải pháp quan trọng để tạo nguồn lực phát triển. Một số dự án quy mô lớn đang được triển khai, trong đó có Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa do Công ty CP Đỉnh Gió Tà Xùa thực hiện, tổng vốn đầu tư hơn 497 tỷ đồng, quy mô 47,2 ha; Dự án Nhà máy điện gió Tà Xùa của Công ty CP Tập đoàn Hataco Việt Nam, tổng mức đầu tư hơn 3.414 tỷ đồng.

Du khách tham quan Làng Văn hoá của Công ty CP Đỉnh Gió Tà Xùa

Ông Vũ Văn Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đỉnh Gió Tà Xùa, chia sẻ: Môi trường đầu tư được cải thiện thông qua cơ chế ưu tiên là yếu tố quyết định để doanh nghiệp cam kết rót vốn, đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa công trình vào khai thác phục vụ du khách.

Tà Xùa triển khai cơ chế “luồng xanh” trong thu hút đầu tư, tăng cường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, rà soát đất đai, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và đồng hành với nhà đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án. Đồng thời, xây dựng danh mục 22 dự án kêu gọi đầu tư, tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, trải nghiệm, du lịch cộng đồng; dịch vụ hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, logistics và nông nghiệp gắn với du lịch.

Đa dạng sản phẩm du lịch gắn với thế mạnh địa phương

Hạ tầng từng bước hoàn thiện tạo điều kiện để dịch vụ du lịch phát triển. Toàn xã hiện có 88 hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng, đáp ứng lưu lượng 3.000 khách du lịch/ngày, đêm; hàng chục quán cà phê săn mây, cơ sở cho thuê xe máy, dịch vụ hướng dẫn du lịch và các hộ kinh doanh ăn uống. Giai đoạn 2020-2025, Tà Xùa đón trên 167.500 lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 115 tỷ đồng.

Tà Xùa chú trọng công tác truyền thông, quảng bá, sản phẩm du lịch đặc trưng, thế mạnh về săn mây, cảnh quan núi rừng, khí hậu, đồi chè cổ thụ và văn hóa dân tộc Mông. Tại đây, đã hình thành nhiều điểm đến nổi tiếng, thu hút du khách, định hình thương hiệu "thiên đường mây" Tà Xùa, như: Sống lưng khủng long, mỏm cá heo, cây cô đơn hay thảo nguyên, trạm mây Khe Cải, đỉnh gió, đồi chè shan tuyết cổ thụ...

Đoàn Famtrip tham quan, trải nghiệm tại Mỏm cá heo.

Tháng 7 vừa qua, UBND xã tổ chức Chương trình Famtrip truyền thông, quảng bá điểm đến gắn với phát động chiến dịch bình chọn Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards 2026), nhằm mở rộng kết nối với doanh nghiệp lữ hành, tạo cơ sở xây dựng tour, tuyến và sản phẩm trải nghiệm mới. Tham gia đoàn Famtrip, ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Du lịch sinh thái Ngọc Đồng, Phú Thọ, chia sẻ: Đoàn khảo sát các điểm đến nổi tiếng của Tà Xùa và đánh giá cao sức hấp dẫn của điểm du lịch vùng cao này, nhất là về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc sắc, hạ tầng du lịch đang dần được đầu tư. Đơn vị dự kiến xây dựng các tour tuyến mới, kết nối với các sự kiện văn hóa, du lịch địa phương, qua đó tăng tính trải nghiệm và sức hấp dẫn của điểm đến.

Chiếm trên 99% dân số của Tà Xùa, đồng bào dân tộc Mông nơi đây có nhiều nét đẹp văn hóa độc đáo đã được khai thác để xây dựng thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn. Một số homestay kết hợp kinh doanh với bảo tồn văn hóa, tổ chức cho du khách trải nghiệm vẽ sáp ong, nhuộm chàm, thêu hoa văn trên vải, giao lưu văn nghệ với người dân bản địa...

Ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, thông tin thêm: Địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ kiến trúc nhà ở truyền thống, trang phục, nghề dệt lanh, chế tác khèn, sáo, nghề rèn nông cụ; duy trì các đội văn nghệ bản, trò chơi dân gian; bảo tồn và phát triển cây chè shan tuyết cổ thụ.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại work shop nhuộm chàm, bản Háng Đồng.

Để đạt mục tiêu trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, Tà Xùa xác định phát triển du lịch phải đi đôi với quản lý chặt chẽ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ, thu hút nguồn lực có chọn lọc, đa dạng hóa sản phẩm, bảo vệ môi trường và phát huy bản sắc văn hóa. Trong đó, lợi ích của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, được trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ và bảo tồn tài nguyên, văn hóa, tạo sinh kế ổn định, lâu dài.

Với những kết quả đạt được và các giải pháp đang triển khai, Tà Xùa từng bước chuyển từ khai thác lợi thế tự nhiên sang phát triển du lịch bài bản, có chiều sâu, hướng tới nâng cao chất lượng điểm đến và hiện thực hóa mục tiêu trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030.