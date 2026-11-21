Giữa trùng điệp núi rừng Tây Bắc, Tà Xùa (xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La) hiện lên với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, những biển mây trắng bồng bềnh ôm lấy triền núi, tạo nên sức hút riêng, níu chân du khách tìm về khám phá.

Khi bình minh vừa ló rạng, từng lớp mây trắng nhẹ nhàng len qua các sườn núi, phủ lên trên không gian một vẻ đẹp huyền ảo, tráng lệ.

Khoảnh khắc ấy cũng là lúc du khách tìm đến săn mây, thu vào ống kính những khung hình ấn tượng giữa đất trời Tây Bắc hùng vĩ, khoáng đạt.

Tà Xùa đang là điểm hút khách mới của tỉnh Sơn La

Cùng với đó, du khách còn có dịp khám phá nhiều địa danh nổi tiếng như sống lưng khủng long, các điểm ngắm cảnh trên đỉnh núi và những bản làng mang đậm nét văn hóa truyền thống.

Các cơ sở homestay tại địa phương cũng mang đến cho du khách không gian lưu trú gần gũi, đồng thời là nơi thưởng thức đặc sản và khám phá phong tục, đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc.

Không chỉ đơn thuần là điểm tham quan, Tà Xùa còn mang đến cơ hội để du khách tạm rời xa nhịp sống đô thị, tận hưởng không gian yên bình và gần gũi với thiên nhiên vùng cao.

Sức hút của điểm đến đang tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ phát triển, những lĩnh vực như lưu trú, ăn uống, vận chuyển và tổ chức trải nghiệm du lịch ngày càng được quan tâm.

Sự gia tăng lượng khách góp phần mở rộng cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân, đồng thời, đây cũng là động lực để địa phương khai thác tốt hơn những lợi thế sẵn có.

Du khách check-in tại các điểm ngắm biển mây ở Tà Xùa

Chị Nguyễn Minh Tâm (SN 1994, du khách Quảng Ninh) cho biết, đây là lần đầu tiên chị đến Tà Xùa và đặc biệt ấn tượng với cảnh biển mây ở đây cùng bầu không khí trong lành, dễ chịu.

Theo chị Tâm, cảnh quan đẹp và sự thân thiện của người dân địa phương đã mang đến những trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi của mình.

Cùng chung tâm trạng, anh Trần Văn Kiên (du khách đến từ Thái Nguyên) chia sẻ, lượng khách đến Tà Xùa thời gian gần đây ngày càng quan tâm đến các dịch vụ lưu trú, ăn uống và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Theo anh Kiên, nhu cầu này mở thêm cơ hội để người dân phát triển các mô hình kinh doanh dịch vụ, tận dụng lợi thế du lịch nhằm nâng cao thu nhập.

Trước sức hút ngày càng lớn của điểm đến, Tà Xùa có thêm điều kiện để khai thác tiềm năng, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển địa phương.

Tuy nhiên, lượng khách tăng đòi hỏi địa phương phải chú trọng quản lý, quy hoạch du lịch bài bản, hạn chế phát triển tự phát, bảo đảm cảnh quan và môi trường tự nhiên.

Những góc săn mây ấn tượng níu chân du khách khi đến với Tà Xùa

Chủ tịch UBND xã Tà Xùa Đỗ Văn Xiêm cho biết, địa phương chú trọng quy hoạch không gian du lịch, đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông và hệ thống dịch vụ phục vụ du khách.

Trong đó, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và các điểm tham quan cần được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách du lịch.

Quá trình triển khai các dự án cần bảo đảm hài hòa với cảnh quan tự nhiên, hạn chế bê tông hóa và giữ gìn vẻ đẹp hoang sơ vốn là lợi thế riêng của Tà Xùa.

Song, địa phương cũng chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng, trọng tâm là kết hợp hoạt động săn mây, khám phá thiên nhiên với du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Người dân được khuyến khích tham gia trực tiếp vào các hoạt động kinh doanh, từ phát triển homestay đến giới thiệu ẩm thực truyền thống, sản phẩm nông nghiệp và hàng thủ công địa phương.

Hướng đi này không chỉ góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách mà còn tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch.

Bảo vệ môi trường sinh thái cũng là nhiệm vụ cần được duy trì thường xuyên, công tác thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ nguồn nước và giữ gìn cảnh quan tại các khu vực tham quan cần được chú trọng.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ cần được quản lý chặt chẽ, gắn với bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch.

Với định hướng phát triển có quy hoạch, lấy bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa làm nền tảng, Tà Xùa có thêm cơ hội khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch vùng Tây Bắc.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là thu hút du khách mà còn xây dựng Tà Xùa trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, phát triển bền vững và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.