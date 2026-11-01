Tà Xùa chủ động phòng ngừa lao động trẻ em

Kinh tế địa phương đang có những chuyển biến tích cực, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ từng bước mở rộng, tạo nên môi trường kinh tế đa dạng trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 công trình thủy điện nhỏ đang vận hành, tổng công suất 26 MW; 15 doanh nghiệp, 16 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sinh thái, sản xuất chè đặc sản và du lịch trải nghiệm; cùng 6 xưởng chế biến tinh bột dong riềng. Hoạt động du lịch, dịch vụ cũng ngày càng phát triển với 148 hộ kinh doanh, trong đó có 88 cơ sở lưu trú cộng đồng, đáp ứng nhu cầu khoảng 3.000 lượt khách/ngày đêm và 60 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Hoạt động du lịch mang tính mùa vụ, nhu cầu nhân lực thường tăng cao vào dịp cuối tuần, lễ, Tết. Nếu người sử dụng lao động thiếu hiểu biết hoặc không chấp hành nghiêm quy định pháp luật, trẻ em có nguy cơ phải tham gia những công việc nặng nhọc, quá sức, không phù hợp với độ tuổi, ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập và sự phát triển toàn diện.

Trẻ em Tà Xùa được khuyến khích làm những công việc phụ giúp gia đình phù hợp với lứa tuổi.

Toàn xã Tà Xùa hiện có 4.700 trẻ em; trong đó có 245 trẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 11 trẻ khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội. Đây là nhóm đối tượng yếu thế cần được ưu tiên quan tâm, hỗ trợ và bảo vệ kịp thời trước nguy cơ bỏ học để đi làm sớm phụ giúp kinh tế gia đình.

Ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, cho biết: Xã xác định công tác phòng ngừa lao động trẻ em cần được triển khai sớm, ngay từ cơ sở. UBND xã chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với nhà trường, ban quản lý các bản thường xuyên rà soát, nắm bắt hoàn cảnh từng em, nhất là những trường hợp có nguy cơ bỏ học, tham gia lao động sớm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ gia đình về quyền trẻ em, trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và các quy định pháp luật liên quan.

Cùng với nâng cao nhận thức trong cộng đồng, xã chú trọng tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong phòng ngừa lao động trẻ em. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức 8 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hơn 650 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào các quy định về độ tuổi tuyển dụng, thời giờ làm việc và những công việc không được sử dụng lao động chưa thành niên. Đồng thời, xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Công an xã Tà Xùa hướng dẫn người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định về độ tuổi tuyển dụng.

Ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn lao động trẻ em. Điển hình là Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc, thành lập năm 2022, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chè đặc sản kết hợp du lịch sinh thái. Hiện, doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm, hướng dẫn chăm sóc 250 ha chè cho 250 hộ dân, đồng thời tạo việc làm ổn định cho 13 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6 triệu đồng/người/tháng. Bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Công ty, chia sẻ: Được chính quyền xã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, doanh nghiệp nhận thức rõ trách nhiệm trong tuyển dụng và sử dụng lao động. Công ty cam kết chấp hành nghiêm quy định về độ tuổi, bố trí công việc và thời gian làm việc phù hợp với người lao động; tuyệt đối không sử dụng lao động trẻ em trái quy định.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, xã Tà Xùa chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm bớt khó khăn kinh tế cho các gia đình, hạn chế nguy cơ trẻ em phải tham gia lao động sớm. Đến nay, 100% trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Từ đầu năm đến nay, xã đã chi trả gần 2 tỷ đồng thực hiện các chế độ trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Cán bộ Công an xã tuyên truyền pháp luật về quyền trẻ em tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tà Xùa.

Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ lao động sớm là trách nhiệm của cả cộng đồng, cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ với sự vào cuộc của chính quyền, gia đình, nhà trường và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Những giải pháp thiết thực trong tuyên truyền, quản lý và bảo đảm an sinh xã hội sẽ góp phần tạo môi trường an toàn để trẻ em được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện, xây dựng hình ảnh Tà Xùa trở thành điểm đến du lịch văn minh, thân thiện và phát triển bền vững.