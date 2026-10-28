Tà Xi Láng: Phát huy vai trò đội ngũ bí thư chi bộ

Ở vùng cao Tà Xi Láng, bí thư chi bộ thôn không chỉ là người tổ chức, duy trì hoạt động của chi bộ mà còn trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa. Bằng sự sâu sát, trách nhiệm và những việc làm cụ thể, đội ngũ bí thư chi bộ đang góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống, tạo chuyển biến từ mỗi thôn, bản.

Thôn Xá Nhù hiện có 184 hộ với 945 nhân khẩu, địa bàn rộng, dân cư sinh sống phân tán đã đặt ra không ít khó khăn trong triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân. Trước thực tế đó, với vai trò là bí thư chi bộ thôn, anh Giàng A Dê đã cùng các đảng viên chủ động bám sát địa bàn, nắm tình hình đời sống Nhân dân, cụ thể hóa nhiệm vụ của chi bộ bằng những việc làm thiết thực.

Để đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, anh Giàng A Dê đã phân công các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng phụ trách từng khu vực, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt và sử dụng các ứng dụng, nền tảng số phục vụ đời sống.

Anh Giàng A Dê - Bí thư Chi bộ thôn Xá Nhù chia sẻ: “Ban đầu, bà con chưa biết ứng dụng công nghệ, tiện ích số nên gặp nhiều khó khăn. Tôi chủ động sử dụng trước, sau đó hướng dẫn thanh niên và người cao tuổi. Khi biết sử dụng và nhận thấy sự tiện lợi, bà con đã hướng dẫn người thân, hàng xóm cùng sử dụng”.

Cùng với đó, việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân cũng luôn là nhiệm vụ được Chi bộ thôn Xá Nhù chú trọng. Trong đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên được xác định là giải pháp thiết thực để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đảng viên không chỉ tuyên truyền bằng lời nói mà chủ động tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp, nâng cao thu nhập cho gia đình, tạo niềm tin để người dân học tập, làm theo.

Là đảng viên trong chi bộ, anh Sùng A Chinh đã phát triển mô hình may mặc kết hợp kinh doanh hàng tạp hóa, mỗi năm mang lại thu nhập ổn định từ 300 đến 350 triệu đồng.

Anh Sùng A Chinh cho biết: “Là đảng viên, tôi xác định mình phải gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Tôi cũng tuyên truyền, chia sẻ với bà con trong thôn, cùng nhau tìm hướng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn khiến công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương tiềm ẩn nhiều thách thức, nhất là trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Phát huy vai trò của bí thư chi bộ, người có uy tín trong cộng đồng, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, góp phần xây dựng địa bàn không ma túy.

Anh Trang A Khay - Bí thư Chi bộ thôn Chống Chùa cho biết: “Chi bộ thường xuyên phối hợp với Công an xã và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của ma túy. Thông qua các buổi họp thôn và gặp gỡ từng gia đình, chúng tôi vận động bà con chủ động phòng ngừa, không để ma túy xâm nhập vào cộng đồng”.

Nhờ chủ động bám địa bàn, phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ và các mô hình tự quản trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nên từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương không xảy ra vụ án, vụ việc nào liên quan đến ma túy và trật tự xã hội.

Từ sự gương mẫu, sâu sát cơ sở của đội ngũ bí thư chi bộ và đảng viên thôn Chống Chùa đã góp phần tạo niềm tin, giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, toàn thôn giảm còn 60 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng/năm.

Để có được kết quả trên, Đảng ủy xã Tà Xi Láng chú trọng kiện toàn tổ chức đảng, lựa chọn bí thư chi bộ có uy tín, trách nhiệm, am hiểu địa bàn; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Ông Trần Bình Trọng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Xi Láng cho biết: “Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại thôn, bản, Đảng ủy xã chú trọng lựa chọn bí thư chi bộ có năng lực, trách nhiệm cao. Thời gian tới, xã tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng số, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, đảng viên, bảo đảm triển khai nhiệm vụ thông suốt, hiệu quả”.

Việc phát huy tốt vai trò của bí thư chi bộ sẽ là tiền đề quan trọng giúp xã Tà Xi Láng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh, trật tự, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.