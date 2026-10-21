Tà Xi Láng nỗ lực đưa công nghệ số về bản

Là địa bàn có tới 98% dân số là đồng bào dân tộc Mông, điều kiện tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân còn hạn chế, xã Tà Xi Láng xác định để đưa công nghệ số đến với người dân không chỉ dừng ở việc tuyên truyền mà phải bắt đầu từ những việc cụ thể, gần gũi với đời sống hằng ngày. Thay vì chỉ hướng dẫn chung, các tổ công nghệ số cộng đồng đã đến từng hộ, hướng dẫn người dân từng thao tác, giải đáp những vướng mắc trong quá trình sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng số.

Tại thôn Xá Nhù, với phương châm “cầm tay chỉ việc”, các thành viên trong tổ được phân công phụ trách từng khu dân cư, kiên trì hướng dẫn người dân thực hành cho đến khi có thể tự sử dụng.

Những thao tác tưởng chừng đơn giản như truy cập ứng dụng, thực hiện giao dịch trực tuyến hay sử dụng tiện ích trên điện thoại được hướng dẫn cụ thể, phù hợp với khả năng tiếp thu của từng người.

Anh Giàng A Dê - Bí thư Chi bộ thôn Xá Nhù cho biết: “Tổ công nghệ số cộng đồng của thôn có 15 người, trong khi thôn có 184 hộ với 945 nhân khẩu. Chúng tôi phân công các thành viên phụ trách khu vực trung tâm và các chòm dân cư khác để hướng dẫn bà con. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh được trao đổi, phối hợp tháo gỡ, giúp người dân từng bước sử dụng thành thạo các tiện ích số. Đến nay, cơ bản bà con đã thấy được những tiện ích của các ứng dụng số và dần biết sử dụng”.

Cùng với phát huy vai trò của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, xã Tà Xi Láng đã huy động các tổ chức đoàn thể phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Thiếu tá Phùng Kim Hải - Công an xã Tà Xi Láng cho biết: “Công an xã thường xuyên tăng cường tuyên truyền trên các trang thông tin của công an xã và UBND xã để người dân nắm được. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ đến từng nhà vận động, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2”.

Nhờ cách làm linh hoạt, sát thực tế, đến nay trên 90% người dân của xã Tà Xi Láng đã được phổ cập kiến thức, hướng dẫn kỹ năng số. Người dân đã dần làm quen với công nghệ, dần ứng dụng các tiện ích số vào trong đời sống và sản xuất, kinh doanh.

Chị Vàng Thị Tồng ở thôn Xá Nhù chia sẻ: “Các đồng chí công an và cán bộ thôn đến nhà hỗ trợ nên việc sử dụng các ứng dụng khá đơn giản. Việc sử dụng các tiện ích số giúp gia đình thuận lợi hơn trong việc buôn bán, khách đến mua hàng không cần tiền mặt cũng có thể thanh toán bình thường”.

Tuy nhiên, việc phổ cập kỹ năng số tại Tà Xi Láng vẫn còn không ít khó khăn do địa bàn rộng, có những nơi cách trung tâm xã tới 40 km, gây trở ngại cho việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Trước thực tế đó, xã xác định tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thôn, bản và phát huy vai trò của lực lượng người bản số, duy trì việc hướng dẫn tại cơ sở, giúp người dân từng bước sử dụng thành thạo các tiện ích công nghệ, đưa chuyển đổi số từng bước đi vào đời sống.

Ông Trần Bình Trọng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Xi Láng cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng để cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ thôn, biết sử dụng công nghệ và hướng dẫn lại cho người dân. Đồng thời, phát huy đội ngũ người bản số, cộng tác viên ở cơ sở; vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ điện thoại thông minh để người dân có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin và các tiện ích số”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cách làm phù hợp với thực tế địa bàn, Tà Xi Láng đang từng bước nâng cao kỹ năng số cho người dân, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở.