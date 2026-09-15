Tả Van thu hoạch đợt đầu mô hình trồng nấm linh chi đỏ Ga-2

Tại gia đình ông Lục Văn Phủ, thôn Tả Van Giáy, đoàn công tác tiến hành đánh giá và thu hoạch lứa nấm đầu tiên. Sau hai tháng chăm sóc 200 bịch phôi, gia đình ông Phủ thu được hơn 8,3 kg nấm tươi. Sản phẩm được đơn vị liên kết tiêu thụ của Vườn Quốc gia Hoàng Liên thu mua tại chỗ với giá 300.000 đồng/kg.

Ông Lục Văn Phủ cho biết, gia đình phấn khởi khi mô hình bước đầu tạo thu nhập sau thời gian ngắn, sản phẩm được thu mua tại chỗ nên không phải lo đầu ra. Số bịch phôi này dự kiến còn cho thu hoạch thêm hai đợt.

Các đại biểu và người dân cùng thu hoạch nấm linh chi, đánh giá hiệu quả bước đầu của dự án.

Mô hình được triển khai trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ phục hồi sinh kế sau bão Yagi thông qua phát triển Sâm Việt Nam và Nấm Linh chi tại Vườn quốc gia Hoàng Liên”, được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 8/4/2026, do Tổ chức AEA (Pháp) tài trợ.

Dự án được thực hiện tại hai xã Tả Van và Bản Hồ với tổng số 90 hộ tham gia, trong đó mỗi xã có hơn 40 hộ. Mỗi hộ được hỗ trợ 200 bịch phôi nấm linh chi đỏ Ga-2 và vật tư làm nhà nuôi trồng.

Theo ông Lê Đức Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Vườn Quốc gia Hoàng Liên, giống nấm linh chi đỏ Ga-2 do Viện Nghiên cứu và Phát triển nấm ăn, nấm dược liệu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chọn tạo, phù hợp với khí hậu mát mẻ của vùng cao Sa Pa. Dự án hướng tới tạo sinh kế tại chỗ cho người dân vùng đệm sau thiên tai, từng bước giảm áp lực khai thác tài nguyên rừng.

Các đại biểu và người dân thưởng thức nước uống chiết xuất từ nấm linh chi của dự án.

Trong quá trình thực hiện, các hộ dân được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật điều chỉnh độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ nhà giàn; kỹ thuật thu hái và bảo quản nấm. Lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia; hỗ trợ, giám sát quá trình làm nhà giàn và chăm sóc nấm.

Ông Nguyễn Đức Thành, Quản lý dự án của Tổ chức AEA cho biết, đơn vị không chỉ hỗ trợ nguồn lực ban đầu mà còn đồng hành với người dân trong quá trình sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

Các kỹ sư Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Vườn Quốc gia Hoàng Liên hướng dẫn người dân kỹ thuật thu hái, vệ sinh và phòng bệnh cho nấm linh chi sau thu hoạch.

Mỗi vụ nấm linh chi kéo dài từ 4 - 5 tháng, được thu hoạch làm ba đợt. Đợt đầu sau khoảng hai tháng; hai đợt tiếp theo cách nhau khoảng 1,5 tháng. Kết quả thu hoạch bước đầu cho thấy mô hình có triển vọng mở thêm hướng sinh kế cho người dân vùng đệm, góp phần gắn phát triển kinh tế hộ với quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng Vườn Quốc gia Hoàng Liên.