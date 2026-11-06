Tả Van rà soát, thống nhất phương án khoanh vùng phân khu phát triển dược liệu dưới tán rừng

Quang cảnh buổi làm việc.

Hội nghị tập trung thảo luận việc rà soát kỹ lưỡng hiện trạng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên cơ sở pháp lý để xác định chính xác diện tích trồng, khu vực sơ chế cũng như định hướng hoạt động của hợp tác xã trồng dược liệu, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng nguyên sinh.

Trên tổng diện tích 28.498 ha do Vườn Quốc gia Hoàng Liên quản lý, diện tích Phân khu dịch vụ - hành chính của Vườn Quốc gia Hoàng Liên được đề xuất điều chỉnh tăng khoảng 856 ha (từ hơn 526 ha lên hơn 1.383 ha, trên cơ sở chuyển dịch từ Phân khu phục hồi sinh thái) nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác tiềm năng và phát triển kinh tế lâm nghiệp theo Nghị định số 183/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 48-NQ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai.

Báo cáo kết quả triển khai cho thấy, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đã phối hợp vận động thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao dược liệu Séo Mý Tỷ với 40 hộ dân tham gia tại thôn Séo Mý Tỷ và Dền Thàng; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật và triển khai trồng thử nghiệm thành công cây Sâm Ngọc Linh, bảo đảm cây sinh trưởng và phát triển bình thường.

Cùng với việc tiếp tục theo dõi sát sao khả năng thích nghi và mức độ sinh trưởng của cây Sâm Ngọc Linh theo đúng chỉ đạo, trên cơ sở trao đổi, thảo luận dân chủ và thống nhất cao, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý điều chỉnh phân khu, thành lập hợp tác xã trồng dược liệu theo quy định; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc, khai thác.

Sơ đồ các phân khu tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Việc triển khai phương án khoanh vùng có ý nghĩa thiết thực trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai dưới tán rừng theo đúng quy định pháp luật; vừa góp phần bảo tồn nguồn gen cây thuốc quý hiếm, vừa tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.