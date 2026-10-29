Tạ Thiên Hoa hiếm hoi tiết lộ hình ảnh bên vợ và 2 con

Tạ Thiên Hoa là nam diễn viên nổi tiếng của TVB, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám của Hong Kong. Ở tuổi 59, nam diễn viên hiện có cuộc sống ổn định bên bà xã Lý Thiên Ân cùng hai con, đồng thời tiếp tục phát triển sự nghiệp tại thị trường Đại lục.

Mới đây, theo Sohu, Tạ Thiên Hoa thu hút sự chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến du lịch cùng gia đình. Nam diễn viên đình đám đưa 2 con đến tham quan và ngắm gấu trúc, lưu lại nhiều hình ảnh đời thường bên gia đình.

Tạ Thiên Hoa chia sẻ khoảnh khắc đi du lịch cùng vợ và 2 con.

Qua loạt ảnh được chia sẻ, Tạ Thiên Hoa xuất hiện bên bà xã và 2 con trong không khí vui vẻ, gần gũi. Đáng chú ý, 2 nhóc tỳ của nam diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi ngoại hình nổi bật, đặc biệt là cậu con trai lớn có nhiều nét giống bố.

Con trai Tạ Thiên Hoa năm nay 11 tuổi, sở hữu mái tóc xoăn nhẹ thời thượng cùng những đường nét gương mặt rõ ràng. Trong chiếc áo khoác màu đỏ, cậu bé gây chú ý với vẻ ngoài lanh lợi và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người cha nổi tiếng. Không ít người có thể nhận ra sự tương đồng giữa 2 bố con qua những bức ảnh gia đình.

Trong khi đó, con gái Mia năm nay 8 tuổi lại gây thiện cảm với vẻ ngoài ngọt ngào, đáng yêu. Cô bé để tóc buộc cao, sở hữu đôi mắt tròn cùng nụ cười tươi tắn. Ở một số khoảnh khắc, Mia diện áo màu hồng, vui vẻ cho thỏ ăn và tạo dáng tinh nghịch trước ống kính.

Khoảnh khắc hiếm hoi của Tạ Thiên Hoa bên vợ con nhận sự quan tâm từ nhiều khán giả.

Bên cạnh các khoảnh khắc bên hai con, Tạ Thiên Hoa còn chụp ảnh cùng bà xã Lý Thiên Ân, tên tiếng Anh là Tina. Cả hai kết hôn năm 2005 và đã đồng hành bên nhau hơn 2 thập kỷ. Tuy nhiên, hành trình xây dựng tổ ấm của cặp đôi không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Theo truyền thông Hong Kong, vợ chồng nam diễn viên từng trải qua khoảng 10 năm hiếm muộn. Cả hai quyết định tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo, trải qua 4 lần thực hiện với tổng chi phí đắt đỏ. Quá trình này khiến họ phải chịu nhiều khó khăn về thể chất và tinh thần. Đến năm 2015, cặp đôi mới chào đón con trai đầu lòng. Năm 2018, bà xã Tạ Thiên Hoa tiếp tục sinh con gái Mia ở tuổi 45.

Tạ Thiên Hoa chụp ảnh cùng vợ.

Về sự nghiệp, Tạ Thiên Hoa từng có nhiều năm hoạt động tại TVB, khởi đầu với vai trò vũ công trước khi phát triển thành diễn viên chính. Vai diễn trong bộ phim Học Cảnh Truy Kích giúp anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Sau thành công này, anh tiếp tục đảm nhận vai chính trong nhiều tác phẩm như Tiềm Hành Truy Kích, Nữ Cảnh Ái Tác Chiến, Pháp Võng Truy Kích và Thần Thương Truy Kích.

Sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống riêng, Tạ Thiên Hoa hiện dành nhiều sự quan tâm cho gia đình. Những hình ảnh hiếm hoi bên vợ con trong chuyến du lịch mới đây phần nào cho thấy cuộc sống đời thường của nam diễn viên ở tuổi 59, khi anh có thêm thời gian tận hưởng những khoảnh khắc bên hai con đang lớn.