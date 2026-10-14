Tả Phìn, Quy Mông và Bảo Thắng công bố quy hoạch, mở rộng không gian phát triển

* Tả Phìn công bố quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2035, tầm nhìn 2050

Chiều 13/10, UBND xã Tả Phìn phối hợp với Viện Kiến trúc Quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai tổ chức công bố đồ án quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh hội nghị công bố đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tả Phìn giai đoạn 2021 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồ án được phê duyệt theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 của UBND xã Tả Phìn, là căn cứ để địa phương tổ chức không gian phát triển, quản lý sử dụng đất, định hướng đầu tư hạ tầng và triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Viện Kiến trúc Quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai giới thiệu vị trí, phạm vi, quy mô và những định hướng chính của đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tả Phìn giai đoạn 2021 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, đại diện Viện Kiến trúc Quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai đã giới thiệu vị trí, phạm vi, quy mô và những định hướng chính của đồ án. UBND xã Tả Phìn nhấn mạnh vai trò của quy hoạch trong việc khai thác hiệu quả nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao đời sống Nhân dân.

Việc công bố công khai quy hoạch giúp người dân tiếp cận thông tin, nắm bắt định hướng phát triển, đồng thời tạo sự đồng thuận trong quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, hướng tới xây dựng xã Tả Phìn phát triển bền vững.

* Công bố quy hoạch Khu công nghiệp Y Can quy mô 350 ha

Sáng 14/10, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai phối hợp với xã Quy Mông tổ chức hội nghị công bố công khai quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Y Can.

Quang cảnh hội nghị công khai quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Y Can.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu công nghiệp Y Can có tổng diện tích 350 ha, thuộc địa bàn hai xã Quy Mông và Lương Thịnh. Trong đó, hơn 331 ha nằm trên địa bàn xã Quy Mông; giai đoạn I có quy mô gần 225 ha, quỹ đất dự trữ phát triển hơn 106 ha. Thời hạn quy hoạch là 50 năm.

Khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp tập trung, đa ngành, với hệ thống hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước và các công trình phụ trợ được đầu tư đồng bộ, bảo đảm kết nối với hạ tầng khu vực.

Khu công nghiệp Y Can có tổng diện tích 350 ha, thuộc địa bàn hai xã Quy Mông và Lương Thịnh.

Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nhẹ; kho bãi, đóng gói, phân phối và dịch vụ logistics. Đặc biệt, khu công nghiệp hướng tới các ngành ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và tạo giá trị gia tăng cao.

Theo dự báo, khi phát triển theo quy hoạch, Khu công nghiệp Y Can có nhu cầu sử dụng khoảng 10.500 - 15.500 lao động, mở ra triển vọng phát triển sản xuất công nghiệp và tạo việc làm tại địa phương.

Việc công khai đồ án giúp các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nắm bắt thông tin, tạo cơ sở cho công tác quản lý quy hoạch và triển khai các bước đầu tư tiếp theo theo quy định.

* Bảo Thắng định hình đô thị động lực ven sông Hồng theo mô hình phát triển mới

Đồ án quy hoạch chung xã Bảo Thắng đến năm 2050 xác định chiến lược tổ chức không gian theo mô hình “1 hành lang - 2 trục động lực - 3 vùng phát triển kinh tế”, hướng tới hình thành đô thị động lực, tăng cường liên kết vùng và khai thác lợi thế phát triển dọc sông Hồng.

Quang cảnh hội nghị công bố đồ án quy hoạch chung xã Bảo Thắng đến năm 2050.

Với diện tích tự nhiên hơn 16.044 ha, Bảo Thắng dự báo có khoảng 38.100 người vào năm 2035 và 56.300 người vào năm 2050. Quy hoạch định hướng địa phương trở thành đô thị trọng điểm, kết nối các đô thị vệ tinh, phát triển đồng bộ hạ tầng và hài hòa giữa không gian đô thị với nông thôn.

Điểm nhấn của đồ án là hành lang phát triển dọc hai bên sông Hồng, gắn với hệ thống giao thông đối ngoại, tập trung các chức năng hành chính, thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái và logistics.

Hai trục động lực gồm trục phía Nam theo Quốc lộ 4E kết nối Đường tỉnh 152, thúc đẩy mở rộng không gian đô thị; trục phía Bắc theo Đường tỉnh 160, Đường 161 kết nối cầu Làng Giàng, tăng cường liên kết khu dân cư và phát triển sản xuất.

Trung tâm xã Bảo Thắng nhìn từ trên cao.

Ba vùng kinh tế được định hướng theo lợi thế từng khu vực. Vùng ven sông Hồng ưu tiên thương mại, du lịch, công nghiệp sạch và logistics; vùng Đông – Bắc phát triển nông, lâm nghiệp chất lượng cao, chăn nuôi an toàn sinh học gắn với du lịch sinh thái; vùng Tây - Nam tập trung khai thác khoáng sản theo quy hoạch, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ vận tải.

Bên cạnh phát triển kinh tế, đồ án chú trọng hoàn thiện hạ tầng xã hội, bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường sinh thái và phòng, chống thiên tai, sạt lở.

Để đưa quy hoạch vào thực tiễn, UBND xã Bảo Thắng yêu cầu công khai hồ sơ, bản vẽ tại trụ sở, nhà văn hóa các thôn và Cổng thông tin điện tử; đồng thời rà soát danh mục dự án hạ tầng ưu tiên, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Việc triển khai quy hoạch được kỳ vọng tạo bước chuyển trong thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và từng bước đưa Bảo Thắng trở thành đô thị năng động, hiện đại, phát triển bền vững ven sông Hồng.