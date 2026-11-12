Tả Phìn chủ động phòng, chống rét cho gia súc

Xã Tả Phìn hiện có hơn 3.200 con gia súc. Để bảo vệ đàn vật nuôi, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân gia cố chuồng trại, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi; đồng thời chủ động dự trữ thức ăn và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Cán bộ xã Tả Phìn hướng dẫn hộ chăn nuôi biện pháp phòng chống rét gia súc. Với đặc điểm mùa đông rét buốt, có thể xuất hiện băng tuyết, nhiều hộ dân ở Tả Phìn đã lựa chọn di chuyển đàn gia súc xuống các xã, phường vùng thấp như Cốc San, phường Lào Cai để tránh rét. Chính quyền xã chủ động liên hệ với các địa phương tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển và chăm sóc vật nuôi.

Người dân xã Tả Phìn được hướng dẫn tận dụng rơm rạ, thân cây ngô, cỏ tự nhiên và phụ phẩm nông nghiệp để phơi khô, ủ chua làm thức ăn dự trữ cho gia súc trong mùa đông.

Để bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông rét buốt, các hộ chăn nuôi chủ động tu sửa chuồng trại, che chắn bằng bạt nhằm hạn chế gió lùa, giữ ấm cho vật nuôi.

Khi nhiệt độ xuống dưới 12°C, các hộ nuôi nhốt gia súc, tăng cường thức ăn thô xanh, bổ sung thức ăn tinh và nước ấm để giữ sức khỏe cho vật nuôi. Địa phương đồng thời khuyến khích người dân vỗ béo, xuất bán gia súc đến tuổi giết thịt, giảm áp lực chăm sóc trong mùa đông.

Xã hướng dẫn các hộ thực hiện tiêm phòng, khai báo với chính quyền địa phương nơi đến; chuẩn bị chuồng trại, thức ăn, bảo đảm điều kiện chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc trong quá trình di chuyển, nuôi nhốt.

Đến nay, hơn 90% số hộ chăn nuôi ở Tả Phìn đã chủ động nguồn thức ăn, che chắn chuồng trại và nuôi nhốt gia súc nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại khi rét đậm, rét hại.